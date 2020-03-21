На Ставрополье коронавирус заподозрили у главного инфекциониста, которая работала и вела лекции, вернувшись из Испании. За нарушение самоизоляции в крае завели дела

Правоохранительные органы Ставропольского края начали привлекать к ответственности тех, кто нарушил режим самоизоляции при подозрении на коронавирус. Среди них — главный инфекционист региона

О возбуждении дел 21 марта сообщил зампред краевого координационного совета по противодействию инфекции Юрий Скворцов. Отвечая на вопрос о том, может ли быть ответственность в соответствии с административным и уголовным кодексом за нарушение режима самоизоляции, Скворцов заявил: «Да, уже есть возбужденные дела». Характер дел и прочие детали он не уточнил, но подчеркнул, что власти знают место проживания каждого человека, прибывшего в регион из зарубежных стран, передает «Интерфакс».

О первом случае заражения новым коронавирусом в Ставропольском крае, предварительно подтвержденным экспресс-тестом, стало известно 19 марта (сейчас ожидают подтверждение теста из лаборатории Новосибирска). Губернатор Владимир Владимиров сообщил в своем инстаграме, что заболевание заподозрили у женщины-врача, которая попала в реанимацию. После в СМИ появилась информация, что речь идет о главном инфекционисте Ставрополья Ирине Санниковой. Об этом, в частности, рассказали источники «Интерфакса» и «Блокнота». По информации последнего, Санникова 8 марта ездила с неофициальным визитом в Испанию, а вернувшись, не ушла на карантин и продолжила работать в обычном режиме: посещала медучреждения, проводила встречи, вела лекции в Ставропольской медакадемии. Состояние женщины резко ухудшилось, и 17 марта ее госпитализировали. 21 марта в пабликах появилось фото якобы полицейского рапорта об обнаружении в действиях 59-летней Санниковой составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Согласно документу, женщина находилась в Мадриде с 6 по 9 марта и скрыла этот факт от руководства. Контактировала она по возвращении со студентами и работниками кафедры медуниверситета, где работает.

Вечером 20 марта Владимиров сообщил, что медики начали тестировать тех, кто потенциально контактировал с женщиной. Среди этих людей выявили 11 подозрений на коронавирус. Их изолировали, а материалы для получения точного заключения направили в Новосибирск. Отвечая одному из подписчиков в инстаграме, губернатор назвал поступок инфекциониста безответственным. 20 февраля на телеканале «АТВ-медиа» вышло интервью с Санниковой. Врач рассказала о коронавирусе и подчеркнула важность социальной ответственности за собственное здоровье и самочувствие других, а также соблюдения респираторного этикета. Как писали Юга.ру, 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о том, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Таких людей обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае, если это невозможно, человека должны направить в обсерватор.