На Ставрополье уволили инфекциониста, которая не самоизолировалась после поездки в Испанию

Минздрав Ставропольского края уволил главного внештатного инфекциониста Ирину Санникову, которая продолжила выходить на работу после поездки в Испанию

Санникова съездила в Мадрид на мартовских праздниках и скрыла свою поездку от начальства. Она продолжила работать, преподавать в университете, проводить встречи. Затем ее состояние резко ухудшилось, и 17 марта ее госпитализировали . Тест подтвердил у нее наличие коронавируса. Среди людей, с которыми она контактировала, у 11 выявили подозрения на инфекцию.

Против специалиста возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) и ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации, которая создает опасность для жизни и здоровья окружающих). Помимо этого, следователи устанавливают лиц, которых могут привлечь в качестве обвиняемых, поскольку «ответственные должностные лица исполнительных органов госвласти края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали» осуществление мероприятий против распространения инфекции.

23 марта в краевом минздраве заявили, что Санникова «больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства», передает «Интерфакс».

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в инстаграме, назвал Санникову безответственной.