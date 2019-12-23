Первышов: бассейн в Юбилейном микрорайоне Краснодара уже готов, но откроют его не сейчас
Мэр Краснодара Евгений Первышов 23 декабря рассказал о том, что бассейн в Юбилейном микрорайоне около школы № 90 уже готов к эксплуатации
Напомним, строительство бассейна началось летом 2013 года, общую стоимость оценили в 213 млн рублей. Действовавший на тот момент мэр Краснодара Владимир Евланов сказал, что все работы завершатся к 1 июля 2014 года. Однако тогда бассейн не открыли. В 2016-м году его строительство заморозили, а через год мэрия через суд добилась расторжения договора с подрядчиком.
После этого специалисты провели обследование здания и разработали проектную документацию, в которой исправили ошибки прежнего подрядчика. Затем проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. В марте 2019 года в мэрии Краснодара рассказали, что собираются выделить 207 млн рублей на то, чтобы достроить бассейн.
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На совещании в администрации города 23 декабря Евгений Первышов сообщил, что бассейн уже готов к эксплуатации, а его чаши наполнены.
«При достройке мы принимали решение — то ли сносить, то ли перепроектировать, применять новые технологии, усиливать конструкции. Это сложнее, чем обычное строительство. Тем не менее, такое решение было принято. И строительная компания, которую мы взяли на подряд, достойно завершила этот объект», — передает его слова пресс-служба администрации.
Мэр добавил, что теперь начнется работа по получению лицензии, а также клининговые мероприятия в самом здании. По его словам, лицензию удастся получить в начале марта, после чего в бассейн начнет функционировать.
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