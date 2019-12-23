Первышов: бассейн в Юбилейном микрорайоне Краснодара уже готов, но откроют его не сейчас

Мэр Краснодара Евгений Первышов 23 декабря рассказал о том, что бассейн в Юбилейном микрорайоне около школы № 90 уже готов к эксплуатации

Напомним, строительство бассейна началось летом 2013 года, общую стоимость оценили в 213 млн рублей. Действовавший на тот момент мэр Краснодара Владимир Евланов сказал, что все работы завершатся к 1 июля 2014 года. Однако тогда бассейн не открыли. В 2016-м году его строительство заморозили, а через год мэрия через суд добилась расторжения договора с подрядчиком. После этого специалисты провели обследование здания и разработали проектную документацию, в которой исправили ошибки прежнего подрядчика. Затем проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. В марте 2019 года в мэрии Краснодара рассказали, что собираются выделить 207 млн рублей на то, чтобы достроить бассейн.