В Музыкальном микрорайоне Краснодара собираются построить новый бульвар

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Превышов 24 марта заявил о создании бульвара вдоль улицы Петра Метальникова

Бульвар хотят построить на территории протяженностью более 1 км вдоль дороги с правой стороны улицы Петра Метальникова — от Московской в сторону Ростовского Шоссе. Департамент муниципальной собственности и городских земель должен сформировать этот участок под новый бульвар.

Ширина зеленой зоны составит от 30 до 40 метров, общая площадь — около 3 га. Эта территория — одна из двух, куда пересадят большие липы с участка улицы Московской, где собираются проложить новую трамвайную ветку.

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Мэр города Евгений Первышов рассказал, что в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне было бы правильным назвать бульвар именем Петра Метальникова [командир 9-й краснодарской пластунской стрелковой дивизии].

Глава города поручил департаментам подготовить все документы и эскиз, чтобы бульвар мог принять участие в рейтинговом голосовании по выбору зеленых зон в 2021 году — для благоустройства в 2022 году.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Музыкальный микрорайон Парки Строительство

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