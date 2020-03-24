В Музыкальном микрорайоне Краснодара собираются построить новый бульвар

Бульвар хотят построить на территории протяженностью более 1 км вдоль дороги с правой стороны улицы Петра Метальникова — от Московской в сторону Ростовского Шоссе. Департамент муниципальной собственности и городских земель должен сформировать этот участок под новый бульвар.

Ширина зеленой зоны составит от 30 до 40 метров, общая площадь — около 3 га. Эта территория — одна из двух, куда пересадят большие липы с участка улицы Московской, где собираются проложить новую трамвайную ветку.