В Сочи День воды отметят онлайн, как и другие экодаты

Специалисты разработали особые интерактивные программы, направленные на экопросвещение. Первым из таких мероприятий станет празднование онлайн Дня воды, который отмечается во всем мире 22 марта.

Специалисты нацпарка подготовили тематические материалы, в сеть уже выложили тест «Что ты знаешь о воде?» и альманах «Легенды рек, речушек и ручьев…» по материалам экологических акций нацпарка.

«Мы планировали провести обучающие мастер-классы и спортивные соревнования в общеобразовательных учреждениях Сочи. К большому сожалению, все мероприятия пришлось отменить», — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. На следующий день стало известно о первом случае заражения на Кубани: это был мужчина, который вернулся из итальянской Вероны. А 19 марта стало известно о двух новых инфицированных в регионе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сразу после выявления первого зараженного COVID-19 в регионе запретил массовые мероприятия с участием более тысячи человек, а позже понизил предельное число участников до ста.