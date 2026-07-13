Массовые отключения: тысячи краснодарцев 14 июля останутся без света, газа и воды

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

Помимо этого, краснодарцев предупредили о снижении давления на сетях водоснабжения с 8:00 14 июля до 12:00 17 июля в частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов Краснодара. Также перебои с ресурсом в этот период могут возникнуть в Музыкальном микрорайона и по адресам:

Азовская, 17;

Гаражная, 71;

Заполярная, 35/1–35/12, 37/1–37/3, 39/1–39/7;

проезд Мирный, 16;

Морская, 43, 45;

ЖК «Теплые Края».

14 июля с 8:00 до 17:00 будет снижено давление водоснабжения на улицах:

Гидростроителей, 13;

Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26;

Радищева, 5;

Трудовой Славы, 10.

А с 9:00 до 17:00 по адресам:

Гимназическая, 115;

Леваневского, 16;

Ленина, 89/1, 89.

В некоторых районах Краснодара 14 июля планируют полностью отключить воду до вечера. С 8:00 до 17:00 ресурс отключат в поселке Северном, на улице Щедрой, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, а также в частном секторе на улицах Зарничной, Лозовой, Моросина, Примак.



С 10:00 до 16:00 без водоснабжения останутся улицы 1 Мая, Евдокии Бершанской, Лавочкина, Фадеева.



Также 14 июля в Краснодаре ожидаются массовые отключения электроэнергии.