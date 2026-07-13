Массовые отключения: тысячи краснодарцев 14 июля останутся без света, газа и воды
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества, воды и газоснабжения
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 14 июля приостановят поставку газа.
- 1-й проезд Куликова Поля, 4/1, 4/3, 4/5, 13, 8, 8/1, 8/2, 8/4, 25, 12, 14, 16, 20/1, 20/4, 20/5, 37, 37/1, 37/2, 39/2, 45, 49, 22/1, 22/2, 22/5, 24/2, 24/4, 24/5, 30, 30/1, 40, 57, 63, 67, 38/4, 38/5;
- 1-й проезд Лаперуза, 9, 12, 17, 19, 21, 29;
- 1-й проезд Лоцманский, 61, 62, 62/1, 63, 66;
- 2-й проезд Куликова Поля, 2, 4, 4/2, 4/3, 4/4, 7, 7/а, 7/б, 7/в, 8, 8/1, 10, 10/1, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 20, 20/1, 20/5, 20/4, 22/2, 22/3, 22/5, 28, 32/6, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 19/5, 21/3, 25, 33/2, 35, 36/1, 36/5, 38/5, 41/2, 42, 43/1, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46;
- 2-й проезд Лаперуза, 4, 10, 15, 15/1, 17, 19, 20, 22;
- 3-й проезд Куликова Поля, 1, 3, 9, 9/4, 12, 17, 21/1, 21, 18/4, 18/5, 20, 25, 26, 27, 29, 30/5, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33/1, 34, 34/1, 36, 42, 44, 43/1, 45, 45/1, 47/1;
- 3-й проезд Лаперуза, 1, 5, 5/2, 17/1, 18/1, 21, 23, 26;
- 3-й проезд Лоцманский, 37, 57;
- 4-й проезд Куликова Поля, 3, 9, 9/5, 10, 11, 14/3, 5/4, 15/1, 18, 20, 22/1, 22/2, 23, 28, 30, 21/1, 21/4, 21/5, 29/5, 32/1, 35/1, 38, 38/1, 39/3, 42, 42/1, 43, 44, 45, 45/2, 45/3, 46, 34/б;
- 4-й проезд Лаперуза, 2, 14, 216/1, 19, 25;
- 4-й проезд Лоцманский, 23;
- 5-й проезд Куликова Поля, 1, 1/1, 3, 4, 5, 10/2, 12, 14, 15/2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31/1, 33/а, 32, 36, 36/2, 36/3, 38, 38/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/5, 37, 37/2, 40, 42/1, 42/2, 41/1, 41/4, 43, 46;
- 5-й проезд Лаперуза, 4, 5, 13, 20, 20/1, 21, 22, 24;
- 6-й проезд Куликова Поля, 1/1, 1/3, 3/2, 4/1, 6, 8, 8/1, 10/1, 19, 28, 31/3, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/3, 39/1, 42, 46, 48, 54, 58, 60;
- 6-й проезд Лаперуза, 1, 3, 7, 7/1, 8, 9/2, 10/1, 11, 11/1, 13, 19, 20, 21, 23;
- Александра Назаренко, 6;
- Вали Котика, 1/1, 3, 5, 13, 15, 19, 2, 12, 18, 20, 24, 26, 40;
- Василия Некрасова, 6, 8, 22, 28, 34, 36, 48, 52, 7, 13, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 54;
- Генерала Петрова, 2/а;
- Гранта Авакяна, 10, 14, 15, 19;
- Зины Портновой, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Зои Космодемьянской, 5 лит. 1-8 кв., 2 лит.- 8 кв., 3 лит.- 8 кв., 4 лит.- 9 кв., 7 лит. 5-8 кв., 6 лит.- 8 кв., 7 лит.- 9 кв., 9 лит.- 8 кв., 10 лит.- 8 кв;
- Ивана Бавкуна, 6, 8, 10, 14, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
- Ивана Игнатенко, 28, 30, 36, 42, 63, 71;
- Ивана Тушева, 9, 11, 13, 23, 25, 29, 31, 35, 45, 6, 10, 14, 24, 30, 32, 34, 40;
- Командорская, 72/1, 74/2, 76/1, 76/2, 82, 94, 96, 98/2, 102;
- КП «Николено Парк-2»;
- Куликова Поля, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 47, 47/1, 49, 62, 64/2, 66/1, 53, 55, 65, 88/1, 94, 98, 102/8, 102/7, 106, 108, 112;
- Лаперуза / 6 проезд Куликова Поля;
- Лени Голикова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 4, 6, 14, 20, 24, 26, 30, 32;
- Летчика Красноперова, 3, 5, 7, 11 кв. 1, 2, 17, 19, 21, 23, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22;
- Летчика Маресьева, 5, 7, 9, 11, 11/3, 13, 17, 2, 6, 10, 10/1, 14, 16, 18;
- проезд Летчика Маресьева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 4, 6;
- Летчика Матвеева, 1, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30;
- Летчика Пащевского, 6, 8, 10, 24, 26, 30, 32;
- Летчика Позднякова, 9, 13, 15, 21, 23, 37, 41, 47, 49;
- Летчика Полякова, 1, 11/1, 13, 15, 17, 19, 23, 21, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
- Летчика Рябко, 6, 8, 10;
- Марата Казея, 3, 9, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24;
- Николай Жугана, 5, 13, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 12, 16, 18, 22, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56;
- Николая Чечетка, 5, 13, 15, 19, 23, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 18, 22, 24, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
- Подводника Маринеско, 1, 3, 5, 11, 11/3, 13, 17, 2, 8, 12, 14, 22, 26, 30, 32, 36;
- Савелия Носова, 25, 27, 31, 33, 37, 41, 30, 32, 34, 36, 48;
- Саши Чекалина, 3, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 4, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32;
- Сталинградская, 19, 21, 25, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 20, 24, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
- Сталинградская / Подводника Моринеско;
- Тита Кононеца, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
- Хазамана Гизатуллина, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
- Чукотская, 3, 5/1, 17, 23, 36, 42/1, 50, 50/1, 52, 58, 21, 21/1, 74, 82.
Смерть из дымохода:
Помимо этого, краснодарцев предупредили о снижении давления на сетях водоснабжения с 8:00 14 июля до 12:00 17 июля в частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов Краснодара. Также перебои с ресурсом в этот период могут возникнуть в Музыкальном микрорайона и по адресам:
- Азовская, 17;
- Гаражная, 71;
- Заполярная, 35/1–35/12, 37/1–37/3, 39/1–39/7;
- проезд Мирный, 16;
- Морская, 43, 45;
- ЖК «Теплые Края».
14 июля с 8:00 до 17:00 будет снижено давление водоснабжения на улицах:
- Гидростроителей, 13;
- Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26;
- Радищева, 5;
- Трудовой Славы, 10.
А с 9:00 до 17:00 по адресам:
- Гимназическая, 115;
- Леваневского, 16;
- Ленина, 89/1, 89.
В некоторых районах Краснодара 14 июля планируют полностью отключить воду до вечера. С 8:00 до 17:00 ресурс отключат в поселке Северном, на улице Щедрой, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, а также в частном секторе на улицах Зарничной, Лозовой, Моросина, Примак.
С 10:00 до 16:00 без водоснабжения останутся улицы 1 Мая, Евдокии Бершанской, Лавочкина, Фадеева.
Также 14 июля в Краснодаре ожидаются массовые отключения электроэнергии.
- проезд 9 января, 4-16, 3-9, 6-12;
- 1-я Первомайская, 37, 1;
- 2-я Заройная, 5;
- 2-я Полевая, 41-51, 38-50;
- 2-я Пятилетка, 6;
- 3-я Трудовая, 108;
- Айвазовского, 27;
- Артиллерийская, 245, 247, 207-227, 158-172, 176-218, 229-243;
- Бабушкина, 122;
- 2-й проезд Болотникова, 13, 17, 2-10;
- проезд Болотникова, 21, 16-24, 13-23;
- Большевистская, 351, 305-355, 308-320;
- Братьев Игнатовых, 153-163, 150-160;
- Брюсова проезд, 1-13, 4-12;
- Брюсова, 80, 107, 74-88, 75-101, 46-50, 54-84, 111-145, 40-44, 103-105, 33-67, 26-38, 35-67;
- Власова, 212, 221-233, 192-210, 174-188, 201-217, 190, 219;
- Воровского, 79, 78-108, 45-85;
- Воронежская, 43-45;
- Воронежский проезд, 5;
- Гимназическая, 115, 78;
- Димитрова, 135-137, 12, 2-34, 5-7, 62, 1/1;
- Железнодорожная, 26/А, 26;
- Западный 1-й проезд, 1-;
- Западный 2-й проезд, 4;
- Заройная, 63-95, 50-82;
- Игнатова, 22/а, 61;
- Изумрудный проезд, 31-37;
- Кольцевой проезд, 61;
- Крайняя, 222, 221-229;
- Кропоткина, 90;
- Лаврова Леонида, 22, 58-68, 61-85, 73, 18/3, 20, 91;
- Леваневского, 18, 10, 1-13, 2-14, 17-21;
- Ленина, 87-91;
- Лысенко Атамана, 58-66, 37-45;
- переулок Новый, 236, 1, 2-10, 229-235;
- Норковая, 137, 133, 151-157, 158-160, 138, 27;
- Ольховая, 1-19, 9-21, 4-22;
- Ольховый переулок, 8-22, 5-21;
- 1-й Пионерский проезд, 10;
- Пионерский проезд, 2-12;
- Платиновая, 4-22, 1-23;
- Раздельная, 2, 4-10;
- Российская, 400, 131/5, 131/7, 139, 253, 394-414, 351, 131-141;
- Ростовское шоссе, 27;
- Рылеева, 200-232, 117-123, 152-190;
- Северная, 252, 236-262, 249, 160, 193-195;
- Трудовой Славы, 11, 11/1, 14, 10, 12, 14/1.
- 1-я линия ПРК, 151-179, 154-188;
- 2-я Трудовая, 1;
- Абрикосовая, 410-423, 95-117, 96-116;
- Адыгейская Набережная, 130-156;
- Алычевая, 550-553;
- Апельсиновая, 123, 124-136, 123-137, 124-132, 123-133;
- Ароматная, 109-121, 110-122;
- Бабушкина, 122-122;
- Банановая, 284-297;
- Богданченко, 5-49, 12-52;
- Болотникова, 24/3, 26-28, 27-49, 43;
- Болотникова 3-й проезд, 3, 6;
- Большевистская, 58-58, 2-40, 1-35, 1, 75-125, 72-132, 17, 35-73, 42-56, 40-56, 58-70, 127, 134-174, 129-149;
- Брестская, 2-38, 1-43, 134-174, 129-149;
- Буденного, 280-338, 219-245, 278, 205, 197, 278-284, 193-215, 247;
- Виноградная, 137-149, 142-150, 138-142, 140, 70-130, 69-131, 140-142;
- Вишневая, 396-409;
- Волгоградская, 1-39;
- Волгоградский 1 проезд, 2-10, 3-29;
- Волгоградский 2 проезд, 5-29, 4-16;
- Вольная, 256/а, 250-254, 255-259, 249-255, 256-259;
- Гастелло, 26, 1-21, 2-26;
- Гвоздичная, 208-220, 207-219;
- Героя Анощенкова, 4-34, 3-99;
- Героя Орлова, 10-22, 2-54, 1-55;
- Гладского, 15, 7;
- Главная, 611-611, 623-625, 610-610, 614-624, 620-620, 609-609, 596-596, 604-606, 605-605, 597-597, 549-549, 573-582, 565-565, 561-562, 558-560, 566-574, 563-564, 599, 598-602, 601-603, 588-590, 594-594, 591-593, 592-592, 595;
- Гражданская, 3-5, 9/2, 9;
- Гранатовая, 151-163, 152-164;
- Грушовая, 118-126, 119-127, 256-259, 252;
- Губкина, 21-23, 59, 134-174, 129-149, 87/а, 87;
- Декоративная, 40-59, 39-51;
- Димитрова, 4-22, 68;
- Димитрова 1 проезд, 4-10;
- Ейское шоссе, 5;
- Еловая, 82-94, 81-93;
- Зарничная, 2, 1-17;
- Западная, 14-14, 15-15;
- Земляничная, 536-549;
- Изосимова, 10;
- Инжировая, 347-353, 340-346;
- Исаева, 12-14, 24-30, 4-6;
- Калиновая, 238-248, 235-247, 236-236;
- Карасунская, 86;
- Каштановая, 260-267;
- Кедровая, 508-521;
- Ким, 212-214;
- Клиническая, 12;
- Клубничная, 494-507, 44-66, 43-67;
- Ключевая, 75-89, 54-80;
- Колхозная, 22, 9-19, 20, 7, 18-20, 2-16, 7-7, 18;
- Колхозный 1-й проезд, 2-48, 1-51;
- Колхозный 2-й проезд, 1-37, 2-46;
- Колхозный переулок, 1-9, 2-10;
- Костылева, 116, 112, 108-124, 109-127;
- Красных Партизан, 6/5, 6, 217, 6/2, 6/20;
- Лаврова Леонида, 22, 58-68, 61-85, 73, 18/3, 20, 91;
- Лазурная, 2-22;
- Ленинградская, 2-22, 1-27;
- Ленинградский 1 проезд, 16, 18-26, 19-29;
- Лимонная, 194-198, 202-206, 193-205;
- Лицейская, 37-39, 28-30;
- Лозовая, 2-10;
- Люберская, 15-19, 2-10, 13;
- Малая, 37, 16-46, 10-10, 22-26, 13-37;
- Малиновая, 452-465, 15-39, 34-36, 16-42;
- Мандариновая, 179-191, 180-192;
- Механическая, 6/1, 6-6, 10-10, 8-8, 4-4, 1-7;
- Мопра, 1-17, 2-14;
- Моросина, 12-22, 11-15;
- Новосадовый проезд, 1-13, 4-14;
- Облепиховая, 354-367;
- Ореховая, 382-395;
- Осипенко, 5, 3-53, 2-18, 20-46, 55-67, 3;
- Осипенко проезд, 4-10, 3-17;
- Персиковая, 438-451;
- Пионерская, 1-21, 2-20;
- Пионовая, 222-234, 221-231;
- Пихтовая, 74-80, 67-75;
- Привокзальная, 35-105;
- Приймак, 2/1, 3, 2-10, 1-9;
- Пугачева, 5-19, 4-22;
- Радищева, 3-3, 2-60;
- Розовая, 313-323, 312-324, 52, 4-14, 5-13;
- Ромашковая, 326-339;
- Рябиновая, 466-479;
- Садовая, 51-51, 15-15, 175, 167-193, 42, 43, 35, 57, 32-62, 33-49, 53-65;
- Серова, 5, 6, 4;
- Сиреневая, 424-437;
- Сливовая, 522-535;
- Смородиновая, 1-9;
- Сокол Евдокии, 34-50;
- Солнечная, 25-37, 24-38;
- Стадионная, 12-12, 2/1, 1-17, 4-10;
- Ткачева, 2-22, 1-35, 26-32;
- Тюльпанная, 54-66;
- Тюльпановая, 53-65;
- Украинская, 2-16, 1-13;
- Урожайная, 11-23, 12-24;
- Фиалковая, 31, 298-311;
- Фруктовая, 276-283;
- Черемуховая, 375-381, 368-374;
- Черешневая, 166-178, 165-173;
- Щедрая, 22, 14-20, 1-27;
- Элеваторный переулок, 2/1;
- Юннатов, 21-21, 27-27, 19, 23, 17;
- Яблочная, 95-107, 100-108, 98;
- Ягодная, 480-493;
- Ярославского, 21-21, 3-17, 2-22.
Как писали Юга.ру, в конце июня жители Ейска подали в суд на «Газпром» из-за отключения горячей воды.