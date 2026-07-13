В Краснодаре пройдет лекция об истории манги в России

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 18 июля лекцию «История манги в России». Ее проведет исследователь анимации Влад Балабанов.

Спикер расскажет об издательских процессах манги и вместе со слушателями заглянет за ширму индустрии японских комиксов, оказавшихся в России.

Манга — это не просто японские комиксы, а самостоятельная индустрия, которая составляет около 30% всей печатной продукции Сртраны высходящего солнца. Многие популярные издания становятся основой для аниме-сериалов и фильмов.

Одна из главных особенностей манги — четкое деление по целевой аудитории. В отличие от западных комиксов, которые долгое время считались развлечением для детей, в Японии для разных возрастных и социальных групп есть свой вид манги.

Характерные черты манги: чтение справа налево, черно-белая печать, уникальный визуальный язык (персонажи с большими глазами, преувеличенная мимика и динамичные сцены).

Лекция состоится 18 июля в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.