В Краснодаре пройдет лекция об истории манги в России

Краснодарский край

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  • Книжный магазин в Токио, заставленный томами («Танкобонами») манги © Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
    Книжный магазин в Токио, заставленный томами («Танкобонами») манги © Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследователь анимации расскажет об индустрии японских комиксов (12+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 18 июля лекцию «История манги в России». Ее проведет исследователь анимации Влад Балабанов.

Программа:

  • Каков путь манги от задумки японского автора до стеллажа российского магазина?
  • Как особенности нашей культуры и законодательства влияют на то, что именно доходит до печати?
  • Как манга вообще добралась до России?

Майя, ацтеки, инки:

Спикер расскажет об издательских процессах манги и вместе со слушателями заглянет за ширму индустрии японских комиксов, оказавшихся в России.

Манга — это не просто японские комиксы, а самостоятельная индустрия, которая составляет около 30% всей печатной продукции Сртраны высходящего солнца. Многие популярные издания становятся основой для аниме-сериалов и фильмов.

Одна из главных особенностей манги — четкое деление по целевой аудитории. В отличие от западных комиксов, которые долгое время считались развлечением для детей, в Японии для разных возрастных и социальных групп есть свой вид манги.

Характерные черты манги: чтение справа налево, черно-белая печать, уникальный визуальный язык (персонажи с большими глазами, преувеличенная мимика и динамичные сцены).

Лекция состоится 18 июля в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 июля состоится просмотр и обсуждение фильма «Ее личный ад».

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