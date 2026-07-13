В Краснодаре пройдет лекция об истории манги в России
Исследователь анимации расскажет об индустрии японских комиксов (12+)
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 18 июля лекцию «История манги в России». Ее проведет исследователь анимации Влад Балабанов.
Программа:
- Каков путь манги от задумки японского автора до стеллажа российского магазина?
- Как особенности нашей культуры и законодательства влияют на то, что именно доходит до печати?
- Как манга вообще добралась до России?
Майя, ацтеки, инки:
Спикер расскажет об издательских процессах манги и вместе со слушателями заглянет за ширму индустрии японских комиксов, оказавшихся в России.
Манга — это не просто японские комиксы, а самостоятельная индустрия, которая составляет около 30% всей печатной продукции Сртраны высходящего солнца. Многие популярные издания становятся основой для аниме-сериалов и фильмов.
Одна из главных особенностей манги — четкое деление по целевой аудитории. В отличие от западных комиксов, которые долгое время считались развлечением для детей, в Японии для разных возрастных и социальных групп есть свой вид манги.
Характерные черты манги: чтение справа налево, черно-белая печать, уникальный визуальный язык (персонажи с большими глазами, преувеличенная мимика и динамичные сцены).
Лекция состоится 18 июля в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 июля состоится просмотр и обсуждение фильма «Ее личный ад».