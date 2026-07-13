Ресторанный апокалипсис на Кубани: число закрытий общепита выросло на 42%

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В Краснодарском крае ликвидировано почти 1400 заведений общепита

13 июля «Эксперт Юг» сообщил, что в Краснодарском крае за первое полугодие 2026 года число ликвидаций предприятий общественного питания выросло на 41,87% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. С рынка ушли 1396 организаций — такие данные приводит сервис «Контур.Фокус».

Больше всего пострадал ресторанный сегмент: закрылись 1072 заведений (против 756 годом ранее). Также прекратили работу 262 кафе и 62 бара.

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Однако общее число действующих заведений на Кубани все равно выросло на 4,14% и достигло 13354. За полгода в регионе открылись 2095 новых точек общепита — на 19% больше, чем в 2025-м.

Краснодарский край уверенно удерживает статус главной гастрономической площадки юга: здесь работает почти вдвое больше заведений, чем в Ростовской области (6135), и в 2,6 раза больше, чем в Крыму (5053). На долю региона приходится 41% всех ликвидаций и 44% всех регистраций общепита в ЮФО.

В масштабах всего округа число ликвидаций выросло на 38,6% (до 3404), а количество организаций увеличилось на 3,31% — до 35007. Таким образом, рынок продолжает расти.

Как писали Юга.ру, в июне Краснодар вошел в топ-3 городов по количеству кофеен.

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