Ресторанный апокалипсис на Кубани: число закрытий общепита выросло на 42%

Больше всего пострадал ресторанный сегмент: закрылись 1072 заведений (против 756 годом ранее). Также прекратили работу 262 кафе и 62 бара.

13 июля «Эксперт Юг» сообщил , что в Краснодарском крае за первое полугодие 2026 года число ликвидаций предприятий общественного питания выросло на 41,87% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. С рынка ушли 1396 организаций — такие данные приводит сервис «Контур.Фокус».

Однако общее число действующих заведений на Кубани все равно выросло на 4,14% и достигло 13354. За полгода в регионе открылись 2095 новых точек общепита — на 19% больше, чем в 2025-м.

Краснодарский край уверенно удерживает статус главной гастрономической площадки юга: здесь работает почти вдвое больше заведений, чем в Ростовской области (6135), и в 2,6 раза больше, чем в Крыму (5053). На долю региона приходится 41% всех ликвидаций и 44% всех регистраций общепита в ЮФО.

В масштабах всего округа число ликвидаций выросло на 38,6% (до 3404), а количество организаций увеличилось на 3,31% — до 35007. Таким образом, рынок продолжает расти.