Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России. Репортаж с трассы от Владикавказа до Краснодара

Мы с друзьями возвращались с музыкального фестиваля в Тбилиси, где тысяч двадцать человек слетелись на англичан Slowdive, бельгийцев Hooverphonic, шведа Jay-Jay Johanson, белорусов Molchat Doma и еще несколько групп, неизвестных вне Грузии, но местной аудиторией обожаемых сильнее приезжих хедлайнеров. Позади осталась изматывающая грузино-российская граница на Дариали и Верхнем Ларсе, поэтому экономить на заправках никто и не думал — только мчать домой. Возможно, с парой штрафов за превышение скорости, но без двойных сплошных на европейском маршруте Е117.



Топливный кризис стал очевиден сразу после границы, из первых трех заправок работала одна. Так что план был простой — найти заправку без очереди и «залиться» по любой цене. В итоге пришлось переплачивать: наполнять 10-литровую канистру по 115 рублей за литр на ноунеймной заправке и заполнять бак 20 литрами по 80 рублей на «Русойле». С остатками бензина со станции в грузинском поселке Степанцминда горючего до Краснодара должно было хватить с запасом. Расспрашивать хмурых заправщиков не было ни времени, ни желания, ни сил, так что мы просто фиксировали происходящее по виду табло и самих заправок, часто даже не сбавляя скорость.

Наблюдения на трассе

Мы ехали от Верхнего Ларса через Владикавказ, мимо Нальчика, через Пятигорск, Минеральные Воды и Кропоткин до центра Краснодара. Поездка началась в 19:00 6 июля и завершилась в 8:00 7 июля.



На 94 АЗС, встреченных на пути, картина с наличием топлива выглядела так:

В Северной Осетии — Алании бензин продавали на 10 из 20 АЗС.

В Кабардино-Балкарии топливо было на 8 из 17 станций.

В Ставропольском крае работали 9 из 29 АЗС.

В Краснодарском крае бензин продавали лишь 16 из 47 заправок.

При этом на 6 из работающих на Кубани заправок топливо не отпускали, но люди стояли в очередях, надеясь (или зная), что продажа скоро начнется. Многие занимали очередь, оставляя машину на обочине или у тротуара, видимо, рассчитывая вернуться к предполагаемому старту продажи. В трех других регионах на пути подобной традиции мы не заметили.

Заправочный сюрреализм

Мы заметили забавную техническую деталь: цифровые табло большинства АЗС физически не приспособлены к трехзначным ценам. Чтобы показать стоимость в 120 рублей за литр, они выдавали нечто вроде 01.20. Заправки с такими ценами обычно пустовали — бензин был, но отчаявшихся водителей не находилось, тем более ночью или на рассвете. На остальных же АЗС без очередей на табло красовались нули или прочерки или экраны были вовсе замотаны тряпками.