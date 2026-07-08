Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России. Репортаж с трассы от Владикавказа до Краснодара
Возвращаясь на своей машине из Грузии в Краснодар, главный редактор Юга.ру Александр Гончаренко развлекал себя подсчетом работающих заправок. В материале: личные наблюдения, актуальные цены и исторические параллели.
Мы с друзьями возвращались с музыкального фестиваля в Тбилиси, где тысяч двадцать человек слетелись на англичан Slowdive, бельгийцев Hooverphonic, шведа Jay-Jay Johanson, белорусов Molchat Doma и еще несколько групп, неизвестных вне Грузии, но местной аудиторией обожаемых сильнее приезжих хедлайнеров. Позади осталась изматывающая грузино-российская граница на Дариали и Верхнем Ларсе, поэтому экономить на заправках никто и не думал — только мчать домой. Возможно, с парой штрафов за превышение скорости, но без двойных сплошных на европейском маршруте Е117.
Топливный кризис стал очевиден сразу после границы, из первых трех заправок работала одна. Так что план был простой — найти заправку без очереди и «залиться» по любой цене. В итоге пришлось переплачивать: наполнять 10-литровую канистру по 115 рублей за литр на ноунеймной заправке и заполнять бак 20 литрами по 80 рублей на «Русойле». С остатками бензина со станции в грузинском поселке Степанцминда горючего до Краснодара должно было хватить с запасом. Расспрашивать хмурых заправщиков не было ни времени, ни желания, ни сил, так что мы просто фиксировали происходящее по виду табло и самих заправок, часто даже не сбавляя скорость.
Наблюдения на трассе
Мы ехали от Верхнего Ларса через Владикавказ, мимо Нальчика, через Пятигорск, Минеральные Воды и Кропоткин до центра Краснодара. Поездка началась в 19:00 6 июля и завершилась в 8:00 7 июля.
На 94 АЗС, встреченных на пути, картина с наличием топлива выглядела так:
- В Северной Осетии — Алании бензин продавали на 10 из 20 АЗС.
- В Кабардино-Балкарии топливо было на 8 из 17 станций.
- В Ставропольском крае работали 9 из 29 АЗС.
- В Краснодарском крае бензин продавали лишь 16 из 47 заправок.
При этом на 6 из работающих на Кубани заправок топливо не отпускали, но люди стояли в очередях, надеясь (или зная), что продажа скоро начнется. Многие занимали очередь, оставляя машину на обочине или у тротуара, видимо, рассчитывая вернуться к предполагаемому старту продажи. В трех других регионах на пути подобной традиции мы не заметили.
Заправочный сюрреализм
Мы заметили забавную техническую деталь: цифровые табло большинства АЗС физически не приспособлены к трехзначным ценам. Чтобы показать стоимость в 120 рублей за литр, они выдавали нечто вроде 01.20. Заправки с такими ценами обычно пустовали — бензин был, но отчаявшихся водителей не находилось, тем более ночью или на рассвете. На остальных же АЗС без очередей на табло красовались нули или прочерки или экраны были вовсе замотаны тряпками.
В Усть-Лабинске в 5:00 утра у станции, продававшей бензин по 120 рублей за литр, уже стоял хвост минимум из 20 машин. Кажется, это была единственная очередь за бензином дороже 100 рублей на всем пути.
Ситуация на АЗС южных регионов следующая:
- Ноунейм-заправки (малоизвестные, не сетевые бренды, часто ИП): торгуют дорого — от 115 рублей за АИ-92, но готовы налить до 100 литров в тару, не проверяя ее пожарную и токсикологическую безопасность.
- Крупные сети отпускают топливо строго в бак и с жесткими лимитами — от 15 до 30 литров на одну машину.
При этом полиции в районе АЗС практически не было — от силы на пяти станциях из почти сотни увиденных. Возможно, многие заправки усилили частную охрану, но заметить ее снаружи и на скорости было невозможно. Так или иначе, никаких избыточных патрулирований и осадных положений с привлечением казаков и участников СВО не наблюдалось.
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Контекст: что сейчас происходит с бензином в Краснодарском крае?
Топливный кризис в России усугубляется с весны 2026 года из-за ударов украинских беспилотников по ключевым НПЗ. В июне власти заявили, что готовы временно вернуть запрещенный 13 лет назад неэкологичный бензин Евро-2, а в Кремле официально признали ведение переговоров об импорте. 1 июля Reuters сообщил, что Россия уже начала морские поставки бензина из Индии.
Топливный кризис начинался еще осенью 2025-го:
В разгар курортного и аграрного сезона ситуация на Кубани остается напряженной. По всему региону — от Краснодара до курортных Анапы, Геленджика и Сочи — десятки заправок временно закрыты или обслуживают только спецтранспорт по топливным картам. На большинстве работающих АЗС действуют лимиты на отпуск горючего — в среднем от 20 до 40 литров в один бак, а премиальные марки топлива вроде АИ-100 в некоторых городах полностью исчезли из продажи.
Пока заправки пустеют, юг России возглавил антирейтинг регионов по числу сомнительных интернет-запросов. Редакция Юга.ру выяснила, что за последние три месяца число запросов «как слить бензин» в поисковиках выросло более чем в сто раз. Параллельно в спальных районах Краснодара участились жалобы на ночные кражи топлива. Грабители опустошают баки припаркованных легковушек, попутно ломая замки и повреждая сами автомобили.
Флешбэк из 90-х: как стояли за бензином перед распадом СССР
Нынешняя ситуация с бензином вызвала у некоторых неприятное дежавю. В конце 1980-х и начале 1990-х годов, на закате советской эпохи, дефицит бензина стал привычным явлением для страны, хотя власти официально не признавали положение кризисным.
Очереди как за колбасой:
Как вспоминают очевидцы, тогда экономический кризис привел к тому, что некоторые заправки неделями стояли пустыми. Советские автолюбители возили с собой по несколько канистр в багажнике, а в городах выстраивались многокилометровые очереди. Чтобы купить бензин, водителям приходилось дежурить по ночам и караулить бензовозы. Топливо отпускали по талонам, а лимиты часто ограничивались 20 литрами на машину.