Где заправиться в Краснодаре 13 июля: в городе продолжают работать 64 АЗС

Краснодарский край

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  • Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре обновили информацию о работе АЗС и запасах топлива на 13 июля

13 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в понедельник в городе работают 64 АЗС. 39 заправок временно не отпускают горючее, еще 11 объектов закрыты на ремонт.

Бензин АИ-92 имеется на 48 АЗС, АИ-95 — на 43 станциях, АИ-100 — на 11. Дизельное топливо доступно на 60 объектах города.

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Заправить автомобиль можно на АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB, «ОПТИ», Petrol, а также на «Юпитер-К» в поселке Знаменском. Работающие станции расположены в разных районах города и на основных транспортных магистралях, включая улицы Московскую, Селезнева, Дзержинского, Российскую, Уральскую, Старокубанскую, Восточно-Кругликовскую, Бородинскую, Калинина, Красных Партизан, Россинского, Суворова, Ялтинскую, а также Ростовское и Ейское шоссе.

На части автозаправочных станций продолжают действовать ограничения, установленные их владельцами. Топливо отпускают исключительно в баки транспортных средств.

Напомним, 10 июля российские власти признали, что топливный кризис связан с ударами по НПЗ. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что в стране действует запрет на экспорт бензина и дизеля.

Как писали Юга.ру, 10 июля в Новороссийске очередь за бензином растянулась на 547 машин.

Автомобили Краснодар Нефть СВО Топливо

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