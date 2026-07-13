Неофициальный прокат нового «Человека-паука» в России могут отложить на две недели ради очередного «Последнего богатыря» — СМИ

Изначально ленту должны были показывать с 6 августа, однако теперь площадкам предлагают подождать до 20 августа. Расписание хотят освободить ради российской сказки «Последний богатырь. Колобок».

13 июля издание Cinemaplex сообщило , что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) и дистрибьютор «Атмосфера кино» попросили кинотеатры отложить премьеру фильма «Человек-паук: Новый день» в России. Порталы «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кинопоиск» подтвердили эту информацию.

В письме «Атмосфера кино» предупредила, что в случае начала показов «Человека-паука: Новый день» до 20 августа оставляет за собой право пересмотреть дальнейшие условия сотрудничества с кинотеатрами.

Напомним, мировая премьера супергеройского фильма Marvel запланирована на 31 июля. Официального проката в РФ при этом не будет — блокбастер выпускают через серый прокат. Лента станет продолжением картины «Человек-паук: Нет пути домой», вышедшей на экраны в 2021 году.

По сюжету Питеру Паркеру приходится справляться с новой жизнью, в которой все близкие забыли о его существовании, а тети Мей больше нет в живых. Он в одиночку ведет борьбу с преступностью на улицах Нью-Йорка.

«Колобок» — спин-офф франшизы «Последний богатырь». Известно, что в фильме расскажут историю происхождения хлебного человечка.