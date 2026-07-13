Морское такси между Сочи и Адлером, которое отменили из-за отсутствия пассажиров, снова курсирует

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта kometaexpress.com
    © Скриншот фото с сайта kometaexpress.com

Между Центральным и Адлерским районами Сочи вновь запустили морское такси. Судно будет ходить четыре раза в неделю

13 июля пресс-служба администрации Сочи сообщила, что между Центральным и Адлерским районами курорта снова начало курсировать морское такси — скоростное судно «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М».

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Из морского порта Сочи судно отправляется в 11:00 и 17:00. Время в пути составит 45 минут.

В Адлерском районе «Комета» будет швартоваться у причала в районе пляжа «Чайка». Обратные рейсы в Центральный район запланированы на 14:30 и 18:30.

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Билеты на «Комету» можно приобрести в кассах морского порта Сочи и на мелководном причале. Посадка начинается за 30 минут до отправления. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, в начале июня 2026 года власти Сочи впервые запустили морское такси между районами города. Предполагалось, что оно позволит жителям и туристам быстрее, дешевле и без пробок добираться до нужного места. Тогда судно курсировало два раза в неделю. Однако уже 2 июля рейсы приостановили из-за низкого спроса и отсутствия пассажиров.

При этом заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр заявил, что в июне морское такси работало в тестовом режиме. По новым данным, спрос со стороны жителей и гостей курорта вырос.

Как писали Юга.ру, в июне теплоход «Комета» перестал ходить между Сочи, Геленджиком и Новороссийском.

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