В Таганрогском заливе спутники обнаружили нефтяное пятно. Власти отрицают разлив
Спутники зафиксировали трехкилометровую нефтяную пленку в районе морского порта Таганрога. Жители опубликовали кадры загрязнений на пляжах
11 июля телеграм-канал Sky Eye сообщил, что в Таганрогском заливе Азовского моря обнаружено загрязнение акватории нефтепродуктами. Согласно данным со спутниковых снимков Planet, нефтяная пленка распространилась почти на 3 километра к югу от берега в районе морского порта Таганрога.
13 июля местный житель опубликовал в соцсетях кадры со скоплением мазута у побережья Таганрогского залива.
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Администрация Таганрога, отвечая на запрос журналистов о загрязнении, заявила, что местные пляжи проверяют регулярно и никаких следов нефтепродуктов там не обнаружили. Чиновники уверяют, что экологическая обстановка в городе не вызывает опасений — Роспотребнадзор и Росприроднадзор дважды в день отбирают пробы почвы, воды и воздуха. По данным ведомств, все показатели в норме.
Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила на официальной странице администрации во «ВКонтакте», что «ситуация остается стабильной и находится под контролем».
Напомним, что в ночь на 10 июля БПЛА атаковали таганрогский морской порт, пострадало несколько административных зданий.
Как писали Юга.ру, возле побережья Тамани спутники зафиксировали утечку топлива с аварийного иностранного танкера. Нефтяной шлейф растянулся на десятки километров.