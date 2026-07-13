В Таганрогском заливе спутники обнаружили нефтяное пятно. Власти отрицают разлив

11 июля телеграм-канал Sky Eye сообщил , что в Таганрогском заливе Азовского моря обнаружено загрязнение акватории нефтепродуктами. Согласно данным со спутниковых снимков Planet, нефтяная пленка распространилась почти на 3 километра к югу от берега в районе морского порта Таганрога. 13 июля местный житель опубликовал в соцсетях кадры со скоплением мазута у побережья Таганрогского залива.

Администрация Таганрога, отвечая на запрос журналистов о загрязнении, заявила, что местные пляжи проверяют регулярно и никаких следов нефтепродуктов там не обнаружили. Чиновники уверяют, что экологическая обстановка в городе не вызывает опасений — Роспотребнадзор и Росприроднадзор дважды в день отбирают пробы почвы, воды и воздуха. По данным ведомств, все показатели в норме.



Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила на официальной странице администрации во «ВКонтакте», что «ситуация остается стабильной и находится под контролем».

Напомним, что в ночь на 10 июля БПЛА атаковали таганрогский морской порт, пострадало несколько административных зданий.