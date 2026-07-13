В Таганрогском заливе спутники обнаружили нефтяное пятно. Власти отрицают разлив

Ростовская область

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  • © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Таганрог» https://t.me/chptaganrog/9854
    © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Таганрог» https://t.me/chptaganrog/9854

Спутники зафиксировали трехкилометровую нефтяную пленку в районе морского порта Таганрога. Жители опубликовали кадры загрязнений на пляжах

11 июля телеграм-канал Sky Eye сообщил, что в Таганрогском заливе Азовского моря обнаружено загрязнение акватории нефтепродуктами. Согласно данным со спутниковых снимков Planet, нефтяная пленка распространилась почти на 3 километра к югу от берега в районе морского порта Таганрога.

13 июля местный житель опубликовал в соцсетях кадры со скоплением мазута у побережья Таганрогского залива.

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Администрация Таганрога, отвечая на запрос журналистов о загрязнении, заявила, что местные пляжи проверяют регулярно и никаких следов нефтепродуктов там не обнаружили. Чиновники уверяют, что экологическая обстановка в городе не вызывает опасений — Роспотребнадзор и Росприроднадзор дважды в день отбирают пробы почвы, воды и воздуха. По данным ведомств, все показатели в норме.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила на официальной странице администрации во «ВКонтакте», что «ситуация остается стабильной и находится под контролем».

Напомним, что в ночь на 10 июля БПЛА атаковали таганрогский морской порт, пострадало несколько административных зданий. 

Как писали Юга.ру, возле побережья Тамани спутники зафиксировали утечку топлива с аварийного иностранного танкера. Нефтяной шлейф растянулся на десятки километров.

Азовское море Нефть Разлив нефти Ростовская область Экология

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