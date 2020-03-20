МВД Кубани не собирается отменять прием граждан и переводить сотрудников на удаленку из-за коронавируса
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю 20 марта сообщили, какие меры приняты для предотвращения угрозы распространения коронавируса
После того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире, а в России были выявлены случаи заболевания COVID-19,в интернете стали распространять фейковые сообщения — например, о вертолетах, которые по ночам сбрасывают на города лекарства от вируса, или о людях в химзащите, которые под предлогом дезинфекции квартир усыпляют и грабят людей.
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Так, в мессенджерах и соцсетях появилась информация о якобы существующем приказе Министерства внутренних делРФ о приостановке приема граждан в подразделениях. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру заявили, что это не соответствует действительности и обращения людей продолжат принимать в обычном порядке. Там подчеркнули, что «вся достоверная информация о действиях и решениях во время сложной эпидемиологической обстановки размещается только на официальных ресурсах».
Помимо этого в МВД Кубани сообщили, что по данным на 20 марта сотрудников ведомства не планируют переводить на удаленный режим работы.
Также в пресс-службе кубанской полиции рассказали, какие средства для защиты и предотвращения заражения применяют сотрудники ведомства, которые в силу своих обязанностей контактируют с гражданами. Так, участковые, сотрудники ППС, ДПС и прочих наружных служб снабжены респираторами и одноразовыми латексными перчатками. Кроме того, в распоряжении сотрудников имеются противоэпидемиологические комплекты, но их будут применять в случае, если придется взаимодействовать с гражданами, которые могут быть носителями инфекции. Санитайзеры, антисептические средства, а также тепловизоры не предусмотрены.
На вопрос портала Юга.ру о мерах против распространения коронавируса в помещениях для сотрудников, в краевом МВД ответили, что в зданиях ведомства ежедневно проводится санитарная обработка с дезинфицирующими средствами. Это же правило действует и для всех помещений, где содержатся граждане, задержанные за правонарушения.
В пресс-службе отметили, что при малейшем подозрении на инфекцию сотрудникам полиции предписано вызывать врачей.
Ранее Юга.ру выяснили, какие меры защиты от вируса применяют в крупных краснодарских компаниях, а также что предпринимают в КТТУ, чтобы обезопасить пассажиров и сотрудников общественного транспорта краевого центра.
На Кубани действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидобстановке и предпринимаемых мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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