МВД Кубани не собирается отменять прием граждан и переводить сотрудников на удаленку из-за коронавируса

После того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире, а в России были выявлены случаи заболевания COVID-19,в интернете стали распространять фейковые сообщения — например, о вертолетах, которые по ночам сбрасывают на города лекарства от вируса, или о людях в химзащите, которые под предлогом дезинфекции квартир усыпляют и грабят людей.

Так, в мессенджерах и соцсетях появилась информация о якобы существующем приказе Министерства внутренних делРФ о приостановке приема граждан в подразделениях. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру заявили, что это не соответствует действительности и обращения людей продолжат принимать в обычном порядке. Там подчеркнули, что «вся достоверная информация о действиях и решениях во время сложной эпидемиологической обстановки размещается только на официальных ресурсах».

Помимо этого в МВД Кубани сообщили, что по данным на 20 марта сотрудников ведомства не планируют переводить на удаленный режим работы.

Также в пресс-службе кубанской полиции рассказали, какие средства для защиты и предотвращения заражения применяют сотрудники ведомства, которые в силу своих обязанностей контактируют с гражданами. Так, участковые, сотрудники ППС, ДПС и прочих наружных служб снабжены респираторами и одноразовыми латексными перчатками. Кроме того, в распоряжении сотрудников имеются противоэпидемиологические комплекты, но их будут применять в случае, если придется взаимодействовать с гражданами, которые могут быть носителями инфекции. Санитайзеры, антисептические средства, а также тепловизоры не предусмотрены.