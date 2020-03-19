На Кубани зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае 19 марта выявили коронавирус еще у двух человек

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса в мире заразились 222,6 тыс. человек. 9,1 тыс. заболевших скончались, 84,5 тыс. выздоровели. В России к 18 марта зарегистрировали 147 случаев заражения, а днем 19-го в Москве зафиксировали первую в стране смерть пациента с коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 19 марта, за последние сутки в России стало известно о 52 новых случаях заражения коронавирусом, 2 из них — в Краснодарском крае, сообщил Роспотребнадзор.

Всего количество заразившихся выросло до 199 человек, на Кубани теперь 3 инфицированных. Напомним, о первом случае заболевания коронавирусом в крае стало известно 12 марта. В краевом минздраве уточнили, что мужчина живет в Приморско-Ахтарске и недавно вернулся из итальянской Вероны. Медики добавили, что установили контактировавших с заболевшим и организовали постоянное наблюдение.