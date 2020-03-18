В соцсетях появились фотографии с «тележками апокалипсиса» из «Ашана». А в Краснодаре такое будет?

В социальных сетях 17 марта начали распространять информацию о том, что гипермаркетах «Ашан» начали продавать комплекты базовых товаров на фоне распространения коронавируса

Вечером 17 марта в соцсетях появилась информация о том, что в одном из магазинов сети «Ашан» появились «тележки апокалипсиса». В них были собраны комплекты базовых товаров, необходимых в случае дальнейшего осложнения ситуации из-за распространения коронавируса. В набор поместили туалетную бумагу, гречневую крупу, макароны, подсолнечное масло, муку, сахар и прочие товары. Магазин предложил покупателям два комплекта — за 3 тыс. 491 рубль и за 2 тыс. 634 рубля.

Некоторые паблики уточняли, что «кризисные тележки» заметили в «Ашане» в Одинцовском районе Московской области, другие же не конкретизировали место, а только копировали контент без указания локации.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу краснодарского «Ашана», чтобы узнать о перспективе такой акции в кубанской столице. В компании ответили, что такая акция действительно проводилась в «Ашане», но только в одном — «московском».

«Это была однодневная акция, которая прошла вчера. В Краснодаре такое не планируется проводить», — уточнил представитель «Ашана».