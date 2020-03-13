Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в ЕС Норвегией и Швейцарией

Об этом 13 марта сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ. Решение опубликовано на сайте правительства.

Ограничения будут действовать для рейсов как на вылет, так и на прилет из указанных стран с 00:00 мск 16 марта.

Исключение будет сделано только для регулярных рейсов маршрута Москва — столица страны-члена ЕС (и обратно), осуществляемых через Шереметьево, а также чартерных рейсов, при условии, что в эти страны будут лететь «граждане этих стран и граждане иных стран», а в РФ назад будут лететь только граждане России.

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Также исключение будет действовать для чартеров и рейсов Москва — Женева и Москва — Осло.

Напомним, с 1 февраля в России действовало ограничение авиасообщения с Китаем. В конце зимы Ростуризм призвал запретить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. 

О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года после случаев массового заражения жителей китайского города Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

12 марта стало известно, что вирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. В аэропортах региона он не был — прилетел в Москву, откуда домой доехал на своем автомобиле. Мужчина, которому более 60 лет, живет в небольшом населенном пункте возле Приморско-Ахтарска. Сейчас он находится в боксе в инфекционной больнице Краснодара.

Авиация Аэропорты Коронавирус

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