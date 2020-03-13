Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в ЕС Норвегией и Швейцарией

Об этом 13 марта сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ. Решение опубликовано на сайте правительства.

Ограничения будут действовать для рейсов как на вылет, так и на прилет из указанных стран с 00:00 мск 16 марта.