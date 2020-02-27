Ростуризм призвал запретить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса. Что делать, если путевка уже куплена?

В конце февраля россиянам рекомендовали не посещать Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы коронавируса, а туроператорам - приостановить продажу путевок в эти страны. Портал Юга.ру разобрался, что делать, если путевка уже куплена

Что случилось? В связи с участившими случаями заражения коронавирусной инфекцией 26 февраля МИД РФ и Роспотребнадзор рекомендовали россиянам не посещать Италию, Корею и Иран. 27 февраля Ростуризм также рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в эти страны. Кроме того, с 28 февраля в России вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы в Иран. Полеты в эту страну продолжат только авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

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Там правда так опасно? По данным на 27 февраля, в Италии коронавирусом заразилось 650 человек, 17 из них умерли. В Иране заболел 141 человек, подтвердилось 22 случая летального исхода. А в Южной Корее число зараженных достигло 1 тыс. 766 человек, умерло минимум 13 человек.

Что делать тем, кто купил путевки до эпидемии коронавируса? «Вы идете туда, где покупали путевку, пишете и оставляете заявление о том, что в связи с рекомендацией Ростуризма у вас нет возможности туда поехать, и просите компенсировать понесенные затраты. Это займет какое-то время. Турагентство, скорее всего, обратится к туроператору. И тот скажет, возможно решить все в досудебном порядке или нет. Если невозможно, то вам надо будет подавать в суд. И уже на основании решения суда получить полную стоимость путевки», — рассказала в интервью ФАН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

А если купил не путевку, а билет? Можно вернуть деньги? Граждане, самостоятельно купившие отдельные туристские услуги (например, перевозку, размещение или экскурсии), могут вернуть деньги по месту их приобретения в соответствии с законом о защите прав потребителей, объяснили в Ростуризме.

Где можно узнать подробности? Телефон горячей линии для туристов: 8(499)678-12-03 (с 9:00 до 18:00) и 8(915)117-04-51 (с 10 до 19:00). Горячая линия краевого Роспотребнадзора: 8(861)259-35-22 (с 10:00 до 17:00).