Ростуризм призвал запретить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса. Что делать, если путевка уже куплена?
В конце февраля россиянам рекомендовали не посещать Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы коронавируса, а туроператорам - приостановить продажу путевок в эти страны. Портал Юга.ру разобрался, что делать, если путевка уже куплена
Что случилось?
В связи с участившими случаями заражения коронавирусной инфекцией 26 февраля МИД РФ и Роспотребнадзор рекомендовали россиянам не посещать Италию, Корею и Иран. 27 февраля Ростуризм также рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в эти страны.
Кроме того, с 28 февраля в России вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы в Иран. Полеты в эту страну продолжат только авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
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По данным на 27 февраля, в Италии коронавирусом заразилось 650 человек, 17 из них умерли. В Иране заболел 141 человек, подтвердилось 22 случая летального исхода. А в Южной Корее число зараженных достигло 1 тыс. 766 человек, умерло минимум 13 человек.
Что делать тем, кто купил путевки до эпидемии коронавируса?
«Вы идете туда, где покупали путевку, пишете и оставляете заявление о том, что в связи с рекомендацией Ростуризма у вас нет возможности туда поехать, и просите компенсировать понесенные затраты. Это займет какое-то время. Турагентство, скорее всего, обратится к туроператору. И тот скажет, возможно решить все в досудебном порядке или нет. Если невозможно, то вам надо будет подавать в суд. И уже на основании решения суда получить полную стоимость путевки», — рассказала в интервью ФАН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
А если купил не путевку, а билет? Можно вернуть деньги?
Граждане, самостоятельно купившие отдельные туристские услуги (например, перевозку, размещение или экскурсии), могут вернуть деньги по месту их приобретения в соответствии с законом о защите прав потребителей, объяснили в Ростуризме.
Где можно узнать подробности?
Телефон горячей линии для туристов: 8(499)678-12-03 (с 9:00 до 18:00) и 8(915)117-04-51 (с 10 до 19:00). Горячая линия краевого Роспотребнадзора: 8(861)259-35-22 (с 10:00 до 17:00).
Вечером 27 февраля компания S7 сообщила, что с 1 по 31 марта приостанавливает все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею, будет вывозить пассажиров чартерами.