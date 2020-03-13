Роспотребнадзор рассказал подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 13 марта рассказали подробности о мужчине, у которого выявили коронавирус
Накануне стало известно, что на Кубани выявили первый случай заболевания коронавирусом. Госпитализированный оказался в очаге инфекции — в итальянской Вероне, вернулся оттуда 5 марта и почувствовал недомогание. Мужчину госпитализировали.
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Заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная рассказала, что заразившемуся мужчине больше 60 лет, он живет в небольшом населенном пункте возле Приморско-Ахтарска.
Недавно он вернулся из путешествия в итальянскую Верону. В аэропорту Москвы он прошел сантираный и тепловизорный контроль, где у него не выявили никаких признаков заражения. Из столицы России домой он доехал на своей машине.
Сразу после поездки у мужчины немного поднялась температура, но он списал это на усталость. Врачи рекомендовали ему пройти осмотр, на котором у него также зафиксировали высокую температуру и красное горло. До получения результатов заболевший был дома.
Сразу после получения результатов анализов мужчину госпитализировали в инфекционный бокс. В Роспотребнадзоре Кубани отметили, что ситуация локализована, пациент получает необходимое лечение и чувствует себя хорошо. Больной контактировал с 20 людьми — родственниками, знакомыми и фельдшерами, которые его осматривали. Все они наблюдаются на дому, а одного члена семьи поместили в инфекционную больницу Краснодара. Пока ни у кого из них коронавирус не выявили, написал «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавируса COVID-19, которая началась в декабре в китайском городе Ухань.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки. При этом глава региона, так же, как минздрав Кубани, не уточнил, какие именно меры принимаются.