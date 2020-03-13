Роспотребнадзор рассказал подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 13 марта рассказали подробности о мужчине, у которого выявили коронавирус

Накануне стало известно, что на Кубани выявили первый случай заболевания коронавирусом. Госпитализированный оказался в очаге инфекции — в итальянской Вероне, вернулся оттуда 5 марта и почувствовал недомогание. Мужчину госпитализировали.

Заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная рассказала, что заразившемуся мужчине больше 60 лет, он живет в небольшом населенном пункте возле Приморско-Ахтарска.

Недавно он вернулся из путешествия в итальянскую Верону. В аэропорту Москвы он прошел сантираный и тепловизорный контроль, где у него не выявили никаких признаков заражения. Из столицы России домой он доехал на своей машине.

Сразу после поездки у мужчины немного поднялась температура, но он списал это на усталость. Врачи рекомендовали ему пройти осмотр, на котором у него также зафиксировали высокую температуру и красное горло. До получения результатов заболевший был дома.

Сразу после получения результатов анализов мужчину госпитализировали в инфекционный бокс. В Роспотребнадзоре Кубани отметили, что ситуация локализована, пациент получает необходимое лечение и чувствует себя хорошо. Больной контактировал с 20 людьми — родственниками, знакомыми и фельдшерами, которые его осматривали. Все они наблюдаются на дому, а одного члена семьи поместили в инфекционную больницу Краснодара. Пока ни у кого из них коронавирус не выявили, написал «Интерфакс».