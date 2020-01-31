Инвестфоруму в Сочи грозит отмена из-за коронавируса

В правительстве РФ примут решение о проведении в Сочи инвестфорума в понедельник, 3 февраля

Российский инвестиционный форум должен пройти в парке науки и искусства «Сириус» с 12 по 14 февраля. Там ожидается не менее 8 тыс. участников, в том числе из других стран.

30 января появилась информация, что форум могут отменить на фоне угрозы распространения коронавируса. В частности, источники РБК рассказали, что форум совпадает по времени с кампанией по борьбе с вирусом, поэтому его могут перенести на неопределенный срок. В то же время один из собеседников подчеркнул, что это может обернуться участникам значительными убытками, так как они уже оплатили все услуги по организации. 31 января правительство провело оперативное заседание штаба по борьбе с коронавирусом, сообщил RT. На мероприятии вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что в России зарегистрировали уже два случая заражения инфекцией, а также рассказала о мерах, которые будет принимать кабмин для борьбы с вирусом.

На брифинге после мероприятия Голикова сообщила, что окончательное решение по инвестфоруму в Сочи власти примут в понедельник, 3 февраля, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что власти обсуждают возможность отмены инвестфорума.



«Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся. Но традиционно, по установившейся практике, это формат председателя правительства, поэтому я рекомендую туда обращаться за окончательным решением», — цитирует Пескова ТАСС.