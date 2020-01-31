Инвестфоруму в Сочи грозит отмена из-за коронавируса
В правительстве РФ примут решение о проведении в Сочи инвестфорума в понедельник, 3 февраля
Российский инвестиционный форум должен пройти в парке науки и искусства «Сириус» с 12 по 14 февраля. Там ожидается не менее 8 тыс. участников, в том числе из других стран.
30 января появилась информация, что форум могут отменить на фоне угрозы распространения коронавируса. В частности, источники РБК рассказали, что форум совпадает по времени с кампанией по борьбе с вирусом, поэтому его могут перенести на неопределенный срок. В то же время один из собеседников подчеркнул, что это может обернуться участникам значительными убытками, так как они уже оплатили все услуги по организации.
31 января правительство провело оперативное заседание штаба по борьбе с коронавирусом, сообщил RT. На мероприятии вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что в России зарегистрировали уже два случая заражения инфекцией, а также рассказала о мерах, которые будет принимать кабмин для борьбы с вирусом.
На брифинге после мероприятия Голикова сообщила, что окончательное решение по инвестфоруму в Сочи власти примут в понедельник, 3 февраля, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что власти обсуждают возможность отмены инвестфорума.
«Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся. Но традиционно, по установившейся практике, это формат председателя правительства, поэтому я рекомендую туда обращаться за окончательным решением», — цитирует Пескова ТАСС.
Как писали Юга.ру, ранее власти Сочи заявили, что во время РИФ усилят противоэпидемические меры.
Вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре. К концу января во всем мире заболело почти 10 тыс. человек, более 200 скончались. Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь.
Из-за вируса в российских аэропортах, имеющих прямое сообщение с Китаем, в том числе кубанских, сначала усилили меры предосторожности, затем в Краснодаре и Сочи прервали авиасообщение в этом направлении, а с 1 февраля авиасообщение Россия — Китай решили прервать по всей стране, останутся только рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу, а также регулярные рейсы китайских авиалиний в Шереметьево. Почтовые и грузовые перевозки с Китаем ограничивать не будут.
В Краснодарском крае открыли горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе. Минздрав Краснодарского края работает в режиме повышенной готовности.
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