Цеповяза взяли под госзащиту по делу в амурской колонии, где он ел крабов и икру

Краснодарский край, Вся Россия

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Адвокат члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза 5 марта рассказал, что тот проходит по еще одному уголовному делу как свидетель, и ему предоставили госзащиту

Вячеслав Цеповяз — фигурант уголовного дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской и член кущевской банды «цапков». В июле 2011 года Цеповяза взяли под стражу, а в ноябре 2013-го приговорили к 20 годам в колонии строгого режима. Он отбывал наказание в амурской колонии № 3. 

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В 2018 году в сети появились фотографии, где Цеповяз готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону. Его бывшая жена рассказала, что тратила на содержание супруга в колонии до 3 млн рублей в год. Цеповяз и его адвокат назвали фотографии фейком. Осужденный предположил, что с помощью снимков экс-супруга пытается повлиять на раздел имущества после развода.

После скандала с фотографиями с деликатесами в УФСИН по Амурской области и Следственном комитете начали проверку, Цеповяза поместили в штрафной изолятор. В ноябре 2018 года на сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз, завели уголовное дело, а в феврале 2019-го начальник колонии был отстранен.

5 марта адвокат Генрих Хачатуров рассказал корреспонденту РИА «Новости», что сейчас Цеповяз находится в колонии в Омске, куда его перевели после скандала в Амурской области.

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«Его должны были этапировать в Ростов — не этапировали. Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он является свидетелем по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он крабов ел. И в отношении него оформлена программа госзащиты», — сообщил Хачатуров.

Он отметил, что теперь Цеповяза нельзя никуда переводить и этапировать за пределы колонии без разрешения СК, поэтому следственные действия идут непосредственно в исправительном учреждении.

Как напомнил RT, в январе пресс-служба СКР сообщила, что следователи завершили расследование в отношении двух бывших начальников амурской колонии, которые создали Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания. Дело было направлено в суд.

Исправительные учреждения Следственный комитет ФСИН

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