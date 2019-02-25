В Амурской области отстранили начальника колонии, где сидит Цеповяз

В Амурской области после проверки отстранили от должности начальника колонии № 3, где содержится член банды Цапка Вячеслав Цеповяз

Об этом 25 февраля сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Дмитрий Носов. Он рассказал, что с ситуацией, в которой Цеповяз попал на условия облегченного режима, разбирается прокуратура. «Безусловно, были нарушения и поблажки. Эти вопросы решает прокуратура и следствие. Я думаю, виновные будут наказаны. Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности», — сказал Носов.

Он добавил, что колонию проверяли с участием заместителя прокурора Амурской области Дмитрия Неговоры, прокурора области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Дениса Козлова. Они посмотрели те помещения, где содержался Цеповяз, и на облегченном, и на обычном режиме. «Облегченный режим я бы не назвал таким уж облегченным. За последнее время я посетил много мест принудительного содержания с общественными проверками. Так вот смею вас заверить, что я встречал и гораздо лучшие условия», — заявил Носов.

Он уточнил, что пасека, на которой работал Цеповяз в колонии, не является «привелегированным» местом. На пасеке 20-30 ульев в хозблоке, где также выращивают помидоры, лук и огурцы. «Конечно, заготовка шашлыка — это нарушение», — цитирует Носова «Интерфакс».

Изначально в управлении ФСИН по Амурской области не подтвердили, что начальника колонии отстранили от должности, сказав, что он находится в отпуске. Позже в управлении уточнили, что начальник колонии в отпуске с последующим увольнением.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в сети появились фотографии, где осужденный на 20 лет Цеповяз готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в исправительной колонии строгого режима. Его бывшая жена рассказала, что тратила на содержание супруга до 3 млн рублей в год.