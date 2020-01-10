Цеповяза этапируют в Ростовскую область для расследования новых уголовных дел
Осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза после 12 декабря этапируют в СИЗО Ростовской области
Его переведут в следственный изолятор из колонии в Омске. Туда его перевели, в свою очередь, после вскрывшихся фактов его нахождения в амурской колонии. Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в интернете появились фотографии, на которых осужденный на 20 лет готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону. В отношении двух руководителей колонии возбудили уголовные дела, по которым Цеповяз проходил свидетелем.
«После завершения расследования дела в отношении сотрудников [амурской] колонии [...] препятствия для его этапирования для проведения следственных действий по другим уголовным делам устранены», — сообщил ТАСС адвокат потерпевших Генрих Хачатуров.
По его словам, осужденного отправят в Ростовскую область, где расследуется уголовное дело по ст. 163 УК РФ (Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Кроме того, действия в отношении него будут проводить и по другому уголовному делу, которое возбудили против одного из бизнесменов из-за превышения полномочий. Хачатуров уточнил, что потерпевшие рассчитывают на предъявление новых обвинений члену банды Цапков по ряду дел.
Цеповяз проведет в СИЗО №1 Ростовской области один месяц.
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