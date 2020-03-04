Из-за теплой зимы обострение у аллергиков начнется раньше

Эксперты рассказали, что в 2020 году некоторые растения зацвели раньше из-за теплой погоды. Это создаст дополнительные трудности для аллергиков

Зима в России побила температурные рекорды и была настолько теплой, что некоторые деревья зацвели раньше времени. Ольха и орешник зацвели в середине февраля, хотя обычно это происходит в конце марта — начале апреля. По прогнозам, береза выпустит свои сережки в конце этого месяца, при том что обычно дерево цветет в конце апреля — начале мая, рассказали «Известиям» эксперты.

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Портал Юга.ру также писал, что в начале марта в Сочи из-за теплой погоды на две недели раньше срока распустилась магнолия, а в январе эвкалипт зацвел на два месяца раньше срока, перепутав зиму с весной. Также на курорте из-за аномального тепла расцвела мимоза.

По словам ученых, раннее цветение растений создаст дополнительные проблемы людям, страдающим от сезонной аллергии на пыльцу.

«Две-три недели назад в столичные больницы начали идти люди с аллергией. Их много. У пациентов начинается насморк, чешутся глаза, есть слезотечение, кашель», — рассказал заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Как подчеркнул вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин, нельзя заниматься самолечением. Стоит обратиться к специалисту, даже если кажется, что для аллергии еще слишком рано, приводит его слова телеканал «360».

Напомним, с 2018 года на «Яндексе» работает карта для аллергиков, которая показывает концентрацию пыльцы в воздухе, а также где, когда и как интенсивно будут цвести разные растения. Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветра представлены в веб-версии «Яндекс.Погоды» для компьютеров и мобильных устройств. Сервис содержит данные о 15 самых распространенных аллергенах и охватывает европейскую часть России, Молдову, некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних стран.

Ранее Юга.ру писали о том, что аномально теплая зима на Кубани может вызвать проблемы не только у аллергиков, но и у фермеров — в регионе может снизиться урожай яблок и вишни.