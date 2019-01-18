В Сочи на месяц раньше расцвела жимолость душистейшая

В сочинском дендрарии в середине января на месяц раньше обычного срока расцвела жимолость душистейшая

«Цветение в январе для этого кустарника не совсем характерно. Обычно эта пора приходится на февраль-март, но нынешняя зима — то самое исключение, когда цветение начинается раньше», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Кустарник цветет на протяжении месяца, покрываясь мелкими белыми цветами, издающими сладкий аромат. Плоды, похожие на красную смородину, созревают к маю-июню. Жимолость душистейшая, как и многие из 250 видов жимолости, — это декоративное растение, поэтому есть ее плоды не рекомендуется.