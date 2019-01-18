В Сочи на месяц раньше расцвела жимолость душистейшая
В сочинском дендрарии в середине января на месяц раньше обычного срока расцвела жимолость душистейшая
«Цветение в январе для этого кустарника не совсем характерно. Обычно эта пора приходится на февраль-март, но нынешняя зима — то самое исключение, когда цветение начинается раньше», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
Кустарник цветет на протяжении месяца, покрываясь мелкими белыми цветами, издающими сладкий аромат. Плоды, похожие на красную смородину, созревают к маю-июню. Жимолость душистейшая, как и многие из 250 видов жимолости, — это декоративное растение, поэтому есть ее плоды не рекомендуется.
Родина жимолости — Восточный Китай. Кустарник с раскидистыми ветвями вырастает до 2-3 метров, летом покрывается зеленью.
Жимолость душистейшая устойчива к холодам и способна выдерживать понижение температуры до -15 °С.
Как сообщали Юга.ру, в декабре в горах Сочи в середине декабря зацвели подснежник ризенский и карамельное дерево. В лесах нацпарка выросли ярко-красные грибы-блюдечки и зимние опята.
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