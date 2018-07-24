Начался сезон амброзии. Что с этим делать?

В Краснодарском крае начался сезон цветения амброзии. От этого мощнейшего аллергена страдает каждый пятый житель Краснодарского края и всего Южного региона, где растет амброзия.

Юга.ру попытались разобраться, как можно помочь себе и близким и что предпринимают власти, чтобы улучшить ситуацию.