Начался сезон амброзии. Что с этим делать?
В Краснодарском крае начался сезон цветения амброзии. От этого мощнейшего аллергена страдает каждый пятый житель Краснодарского края и всего Южного региона, где растет амброзия.
Юга.ру попытались разобраться, как можно помочь себе и близким и что предпринимают власти, чтобы улучшить ситуацию.
- Что происходит?
В Краснодарском крае начиная с апреля в воздухе появляется пыльца аллергенов, таких как береза, клен, ольха, дуб, ель, ива, но больше всего проблем жителям южных регионов приносит амброзия. Со второй половины июля начался сезон ее цветения.
По данным Краснодарского краевого аллергологического центра, в последние 30-40 лет число аллергических заболеваний увеличивается, особенно у детей. От 15 до 35% жителей России страдают от аллергической патологии. В Краснодарский краевой аллергологический центр ежегодно обращаются 20 тыс. человек.
- Амброзия — это вообще что?
Амброзия полыннолистная — это сорняк-аллерген, который изначально рос в Северной Америке. Его завезли в Европу в конце XIX века, а в 1960-70-х годах началось его распространение по территории СССР — с Крыма. В начале 2000-х амброзия значительно распространилась на юго-западе России. Начиная с середины нулевых значительное количество пыльцы амброзии фиксируют в Москве — от 8 до 15 пыльцевых зерен на кубометр воздуха, в то время как аллергическая реакция начинается при концентрации в 4 пыльцевых зерна.
В древнегреческой мифологии амброзия давала богам бессмертие. В исследовании болгарских ученых «История амброзии в мире» говорится, что сорняк так назвали из-за его живучести — избавиться от амброзии на территории, где она растет, крайне затруднительно, она относится к инвазивным сорнякам.
- Что испытывает человек, страдающий аллергией на амброзию?
При поллинозе слезятся и чешутся глаза, чешется горло, течет и закладывает нос, человек часто чихает, может кашлять. Также могут отекать веки и горло, болеть голова, начинаться дерматит. Общее болезненное состояние, как при ОРВИ, но без высокой температуры. Может проявляться усталость и раздражительность. У людей с аллергией на пыльцу чаще развивается астма, но точно неизвестно, зависит ли это от интенсивности симптоматического лечения.
- Как облегчить аллергию?
Аллергию вызывает пыльца растения, которая попадает на слизистую. Нужно избегать контакта с пыльцой и обратиться к врачу, который назначит препараты или проведет аллерген-специфическую терапию.
Способов сократить контакт с пыльцой не так много. Можно уехать в регион, где не растет аллерген (сложно) или соблюдать довольно очевидные правила:
— пользуйтесь кондиционером и не открывайте окна дома, в офисе и в автомобиле;
— ежедневно делайте влажную уборку;
— надевайте солнцезащитные очки;
— не сушите белье на улице;
— не рекомендуется выходить на улицу в сухие ветреные дни, а при сопутствующей астме — перед грозой;
— когда все-таки необходимо побывать за пределами кондиционируемых помещений, то как только в них вернетесь, меняйте одежду, принимайте душ, мойте голову и промывайте нос и глаза;
— ограничьте употребление алкоголя, если курите — постарайтесь курить меньше.
Все это не поможет избавиться от аллергии, но облегчит симптомы.
- Что делают власти?
С апреля промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные компании, ТОСы, ТСЖ косят сорные и карантинные растения, а с июня эти работы ведутся активно, отмечает начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков. В 2018 году администрация Краснодара запланировала покосить амброзию на площади 5 тыс. га, ежедневно этим занимаются операторы 20 тракторных косилок и 170 ручных. Больше всего амброзии обычно на пустырях, строительных площадках, внутри кварталов, на полях на въездах в Краснодар. Также амброзию косят на городских кладбищах, в общей сложности на территории 90 га.
- Почему не получается полностью уничтожить амброзию?
Амброзия очень хорошо умеет выживать и распространяться. Она размножается семенами, на каждом растении вызревает около 40 тыс. семян, а на отдельных экземплярах — до 80-150 тыс. семян. Семена находятся в состоянии покоя от четырех до шести месяцев. При этом часть из них остается в так называемом вторичном покое, который может длиться до 40 лет и даже более. Поэтому полностью избавиться от амброзии крайне затруднительно.
- Что я могу сделать, чтобы в моем регионе росло меньше амброзии?
Если увидели на улице кусты амброзии, вырывайте их с корнем. Но будьте аккуратны, не трогайте сорняк голыми руками, это может вызвать аллергическую реакцию. Звоните на горячую линию управления Россельхознадзора Краснодарского края и Республики Адыгея: +7 (861) 222‑20‑31, а также в Краснодарский межрайонный отдел управления: +7 (861) 222‑34‑75.
- Где еще растет амброзия и как с ней борются?
Практически по всему миру, но больше всего в теплых регионах. Основной ареал — юго-запад США и Мексика, но оттуда амброзия распространилась по Малой и Средней Азии, Средней и Атлантической Европе, Средиземноморью, Причерноморью, она растет в Иране, Японии, Китае, Южной Америке, Австралии, Африке. В России наиболее остро проблема стоит на Кавказе и в Поволжье. На побережье ситуация не улучшается.
В России и других странах методы борьбы с амброзией примерно одинаковы. Амброзия реагирует на некоторые виды агрессивных гербицидов, но их нужно использовать с осторожностью, особенно вблизи городов. В тех случаях, когда гербициды использовать нельзя, амброзию косят. Из-за того, что она растет быстро, косить нужно несколько раз за сезон, лучше всего каждые три недели.
В Северной Америке у амброзии есть природные враги — жуки-листоеды, которые ее частично уничтожают. Несколько лет назад эти жуки (Ophraella commun) появились в Европе, и ученые предложили использовать их в качестве биологической борьбы с амброзией. Проблема в том, что Ophraella commun сами по себе тоже вредители и могут уничтожать другие культуры. Ученые не получили финансирование на исследование этой темы.
- Когда кончится сезон амброзии?
По данным «Яндекс.Погоды», на территории Краснодарского края концентрация пыльцы амброзии будет стабильно высокой до 31 августа, затем снизится до среднего уровня, который сохранится до конца сентября.
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