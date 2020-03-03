В Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвели магнолии

В парке «Южные культуры» находятся 23 вида магнолий. Цветы на одной из них, магнолии Кобус, начали распускаться в середине февраля. Это на пару недель раньше положенного срока. В пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника пояснили, что в случае, если погода будет оставаться такой же теплой, то через полторы недели начнется «красивое, пышное» цветение следующего вида — магнолии Суланжа. Нормой для традиционного цветения магнолий считается середина марта.

Также в этом году раньше срока начали цвести подснежники, морозники и цикламены. Последние, например, туристы находили еще в конце декабря — начале января, что несвойственно для Кубани в это время года. Позже в крае начались снегопады, после чего первоцветы перестали распускаться, добавили представители заповедника.

Парк «Южные культуры» основали в 1910-1911 годах, тогда его площадь составляла 11 га, пишет 3 марта ТАСС. Сегодня он занимает 20 га, на его территории собрана коллекция экзотов — растений с яркими декоративными свойствами, которые обычно не произрастают в дикой местности.

Ранее Юга.ру писали о том, что в начале первой недели марта воздух на Кубани прогреется до 22 °С.