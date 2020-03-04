В конце рабочей недели на Кубани станет еще теплее

В Краснодарском крае 4, 5 и 6 марта ожидается теплая и сухая погода

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре днем в среду ожидается 19-21 °С. Ветер 6-11 м/с.

В регионе 4 марта без осадков. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха 14-19 °С, местами до 20-23 °С. На Черноморском побережье ожидается 13-18 °С.

В последующие два дня на Кубани прогнозируют такую же теплую погоду. Ветер 4-9 м/с, в дневные часы местами 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут 3-8 °С, в юго-восточной части 0 °С. Днем воздух прогреется до 17-22 °С, в южной половине до 25 °С.

На Азовском побережье в четверг и пятницу ожидают 13-18 °С, на Черноморском — 14-19 °С.