На «Яндекс.Погоде» появилась карта пыльцы для аллергиков Краснодара

«Яндекс.Погода» подготовила карту для аллергиков, которая показывает концентрацию пыльцы в воздухе, а также где, когда и как интенсивно будут цвести растения

Карта пыльцы вместе с другими погодными картами доступна в веб-версии «Яндекс.Погоды» для компьютеров и мобильных устройств. Сервис показывает информацию о 15 самых распространенных аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних стран.

В Краснодаре уже начался сезон аллергии — в воздухе появилась пыльца ольхи и березы.

Растения не цветут каждый год строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогают аллергику. В «Яндекс.Погоде» можно найти прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток. Для этого используются данные, получаемые при расчете дисперсионной модели атмосферы, зависимости фаз цветения от температуры, а также данных о ветре и осадках.