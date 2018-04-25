На «Яндекс.Погоде» появилась карта пыльцы для аллергиков Краснодара

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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«Яндекс.Погода» подготовила карту для аллергиков, которая показывает концентрацию пыльцы в воздухе, а также где, когда и как интенсивно будут цвести растения

Карта пыльцы вместе с другими погодными картами доступна в веб-версии «Яндекс.Погоды» для компьютеров и мобильных устройств. Сервис показывает информацию о 15 самых распространенных аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних стран.

В Краснодаре уже начался сезон аллергии — в воздухе появилась пыльца ольхи и березы.

Растения не цветут каждый год строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогают аллергику. В «Яндекс.Погоде» можно найти прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток. Для этого используются данные, получаемые при расчете дисперсионной модели атмосферы, зависимости фаз цветения от температуры, а также данных о ветре и осадках.

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Благодаря карте можно, например, определить, куда уехать на период пика цветения. Прогноз подробно детализирован на карте и рассчитывается с точностью до районов города, отметили в пресс-службе «Яндекса».

Кроме того, доступен долгосрочный прогноз, сделанный на основании статистических данных за последние семь лет. Изучив его, аллергик может заранее начать принимать лекарства.

Сервис также будет сообщать о пыльце, которую ветер принес из других регионов. К примеру, в Краснодаре может одновременно оказаться пыльца ольхи и орешника, притом что эти растения не цветут рядом.

На карте пыльцы доступны короткие уведомления, сообщающие об уровне аллергической опасности. Сервис «Яндекс.Здоровье» предложит меры, которые стоит принять в сезон аллергии, также пользователям доступна консультация с врачом-аллергологом.

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