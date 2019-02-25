Туры для аллергиков хотят организовать в горах Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 февраля поручил рассмотреть целесообразность организации оздоровительных туров для аллергиков в горы республики

Такую задачу руководитель республики поставил перед минздравом Адыгеи на пресс-конференции, отвечая на вопросы развития разных видов туризма.

«Общение с журналистами дает свои результаты. Я дам поручение минздраву республики и комитету по туризму изучить мнение туристов, которые в период цветения амброзии уезжают в горы. Если это будет целесообразным, то мы активизируем работу по организации оздоровительных туров», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что республиканской власти необходимо ставить перед собой более амбиционные цели в развитии туризма. Для этого у региона есть и удобное географические положение, и другие преимущества, позволяющие развивать всесезонный туризм и разные виды отдыха.