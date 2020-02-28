После аномально теплой зимы на Кубани может снизиться урожай яблок и вишни

Краснодарский край

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Эксперты считают, что на Кубани из-за аномально теплой зимы возможно снижение урожая яблок и косточковых

По словам экспертов, в Краснодарском крае снизится урожай яблок и косточковых при наступлении продолжительных заморозков. Также на урожае отразится воздействие вредителей, которые переживут зиму из-за теплой погоды. При этом специалисты отметили, что угрозы урожайности яровых культур нет.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев рассказал ТАСС, что погода пока не сильно повлияла на озимые культуры. Однако яблоки, вишни, сливы и другие косточковые уже зацвели. Если ударит мороз, это негативно повлияет на их урожайность. Кроме того, в почве недостаточно влаги из-за отсутствия снега и теплой погоды, что тоже может сказаться на урожае.

Смотрите фоторепортаж:

Гендиректор компании «Южные земли» Олег Рьянов заметил, что в крае уже были крупные потери урожая из-за теплой зимы. Последний раз такое наблюдали 15 лет назад.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края заявили, что сейчас погода никак не повлияла на развитие плодовых и ягодных культур.

«Главное, чтобы весной не было весенних возвратных заморозков. Сейчас в садах начинается обрезка плодовых деревьев и закладка молодых садов», — уточнили в ведомстве.

Напомним, синоптики прогнозировали, что последняя неделя февраля в разных регионах России будет необычайно теплой. Аномальная погода обуславливается «одним и тем же Атлантическим процессом».

Погода Растениеводство Сельское хозяйство

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