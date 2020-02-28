После аномально теплой зимы на Кубани может снизиться урожай яблок и вишни

По словам экспертов, в Краснодарском крае снизится урожай яблок и косточковых при наступлении продолжительных заморозков. Также на урожае отразится воздействие вредителей, которые переживут зиму из-за теплой погоды. При этом специалисты отметили, что угрозы урожайности яровых культур нет.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев рассказал ТАСС, что погода пока не сильно повлияла на озимые культуры. Однако яблоки, вишни, сливы и другие косточковые уже зацвели. Если ударит мороз, это негативно повлияет на их урожайность. Кроме того, в почве недостаточно влаги из-за отсутствия снега и теплой погоды, что тоже может сказаться на урожае.