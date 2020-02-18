Власти Краснодара заявили, что маленькие трамваи лучше больших

Глава краевой столицы Евгений Первышов напомнил, что власти уже объявили конкурс по закупке 29 односекционных трамваев в этом году и 27 в следующем. По его словам, односекционные трамваи — приоритет для МУП «КТТУ», потому что они пользуются наибольшим спросом.

«Практика показала, что если в пиковые часы нам необходимо увеличить пассажировместимость, можно сделать сцепку из двух односекционных вагонов. И получается, что два односекционных вагона выходят дешевле, чем один трехсекционник», — заявил Первышов.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин также уточнил, что односекционный трамвай дешевле и нагрузка на полотно ниже. Кроме того, в городе есть участки, где полотно уже требует ремонта, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.