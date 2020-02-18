Власти Краснодара заявили, что маленькие трамваи лучше больших

Краснодарский край

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На аппаратном совещании в администрации Краснодара 17 февраля власти обсудили покупку трамваев

Глава краевой столицы Евгений Первышов напомнил, что власти уже объявили конкурс по закупке 29 односекционных трамваев в этом году и 27 в следующем. По его словам, односекционные трамваи — приоритет для МУП «КТТУ», потому что они пользуются наибольшим спросом.

«Практика показала, что если в пиковые часы нам необходимо увеличить пассажировместимость, можно сделать сцепку из двух односекционных вагонов. И получается, что два односекционных вагона выходят дешевле, чем один трехсекционник», — заявил Первышов.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин также уточнил, что односекционный трамвай дешевле и нагрузка на полотно ниже. Кроме того, в городе есть участки, где полотно уже требует ремонта, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Смотрите фоторепортаж:

Напомним, в феврале 2019 года город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов. Первый вагон с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Всего из краевой казны в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление парка трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов.

Закупки Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай

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