В Краснодаре в 2020 году планируют купить 29 новых трамваев

Краснодарский край

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На сайте госзакупок начался аукцион для закупки новых вагонов в трамвайный парк Краснодара

Документы для проведения аукционов разместили на сайте госзакупок. В результате за два года Краснодар получит 56 новых односекционных трамваев, причем 29 из них купят в 2020 году, а оставшиеся 27 — в 2021-м. Всего проведут четыре аукциона.

По словам главы города Евгения Первышова, программа обновления уже включена в бюджет на два года. Кроме того, конкурс зафиксирует стоимость трамваев на каждый год. Однако в планах покупка не только односекционных составов, но и трехсекционных.

Смотрите фоторепортаж:

Аукционы на закупку техники разместили 7 и 10 февраля, а торги на электронной площадке пройдут 4 марта. Победитель аукциона должен будет в 2020 году завершить поставку трамваев до 20 ноября, а в 2021 году — до 19 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

С учетом опыта прошлого года в техзадание добавили несколько дополнительных требований:

  • вместо обычного кондиционера в салонах установят кондиционеры с климат-контролем и возможностью регулировки мощности;
  • в салоне водителя должно быть более мощное отопление;
  • производитель должен будет предусмотреть дополнительную защиту аккумуляторных батарей от повреждения при ДТП;
  • необходимо добавить возможность открывания только первой двери первого вагона при сцепке нескольких трамваев, чтобы мог выйти только водитель — например, для перевода стрелок на путях;
  • каркас сидений сделают из термопластика, а не металла;
  • кронштейн боковых зеркал оснастят устройством складывания для проезда моечного оборудования.

Напомним, в 2019 году в Краснодаре началось обновление транспортного парка. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов. Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в краевую в середине июля. Всего из краевой казны в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление парка трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов.

Закупки Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай

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