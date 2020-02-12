В Краснодаре в 2020 году планируют купить 29 новых трамваев

Документы для проведения аукционов разместили на сайте госзакупок. В результате за два года Краснодар получит 56 новых односекционных трамваев, причем 29 из них купят в 2020 году, а оставшиеся 27 — в 2021-м. Всего проведут четыре аукциона.

По словам главы города Евгения Первышова, программа обновления уже включена в бюджет на два года. Кроме того, конкурс зафиксирует стоимость трамваев на каждый год. Однако в планах покупка не только односекционных составов, но и трехсекционных.