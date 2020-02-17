«Действительно заслуживает внимания»: Кремль оценил фильм Дудя о ВИЧ
В Кремле посмотрели фильм журналиста Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
11 февраля Юрий Дудь опубликовал двухчасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» на своем YouTube-канале. Видео собрало почти 13 млн просмотров.
Песков рассказал журналистам 17 февраля, что в Кремле посмотрели фильм.
«Вы знаете, в данном случае главное — что с ним ознакомились в профильном ведомстве. Тут, конечно, в личном качестве наверняка кто-то в администрации смотрел. Фильм действительно заслуживает внимания», — цитирует Пескова RT.
Читайте также:
Сейчас в России проживает более 1 млн людей с ВИЧ. В 2019 году от СПИДа в стране умерло 37 тыс. человек.
Читайте также:
По данным Минздрава, только 50,1% ВИЧ-инфицированных лечились за счет государства в 2017 году. А количество зарегистрированных правонарушений, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией, за пять лет выросло больше чем на 75%.
В 2019 году ведомство опубликовало статистику смертности от ВИЧ, которая превысила смертность от онкологии, но позже удалило доклад.
Напомним, в Краснодаре организовали бесплатное тестирование на ВИЧ. Сдать анализы бесплатно и анонимно можно каждую среду с 10:00 до 14:00 в Клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД на улице Седина, 204/2. Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии больницы 8 (861) 255-80-90.