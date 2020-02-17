«Действительно заслуживает внимания»: Кремль оценил фильм Дудя о ВИЧ

11 февраля Юрий Дудь опубликовал двухчасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» на своем YouTube-канале. Видео собрало почти 13 млн просмотров.

«Вы знаете, в данном случае главное — что с ним ознакомились в профильном ведомстве. Тут, конечно, в личном качестве наверняка кто-то в администрации смотрел. Фильм действительно заслуживает внимания», — цитирует Пескова RT .

Сейчас в России проживает более 1 млн людей с ВИЧ. В 2019 году от СПИДа в стране умерло 37 тыс. человек.

По данным Минздрава, только 50,1% ВИЧ-инфицированных лечились за счет государства в 2017 году. А количество зарегистрированных правонарушений, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией, за пять лет выросло больше чем на 75%.

В 2019 году ведомство опубликовало статистику смертности от ВИЧ, которая превысила смертность от онкологии, но позже удалило доклад.