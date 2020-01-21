В Краснодаре организовали бесплатное тестирование на ВИЧ

Краснодарский край

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В Краснодаре еженедельно по средам можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

Результат станет известен через 15 минут после сдачи капиллярной крови или слюны. Тестирование предполагает полную анонимность, что гарантируется законом, сообщил в своем инстаграме 21 января министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

«Увеличение охвата населения, осведомленного о своем ВИЧ-статусе, позволит снизить рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией», — сообщил он.

Акцию проводят каждую неделю по средам в Клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД на улице Седина, 204/2. Пройти тестирование там можно с 10:00 до 14:00. Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии больницы 8 (861) 255-80-90 с 8:30 до 15:42.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Россия стала лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. А в июле 2019 года Минздрав опубликовало доклад, согласно которому в 2018 году от ВИЧ в России умирали чаще, чем от онкологии. Почти сразу после того, как информацию начали публиковать СМИ, доклад на сайте удалили.

ВИЧ Здравоохранение Краснодар Министерство здравоохранения РФ

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