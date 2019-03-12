Названы регионы России с максимальной смертностью от ВИЧ

РБК представило топ регионов России, которые по итогам 2018 года лидируют по смертности от вируса иммунодефицита человека

РБК 12 марта опубликовало материал, в котором проанализировало данные региональных служб статистики по смертности от ВИЧ. Официально Росстат и Минздрав эту информацию пока не предоставили.

По данным издания, больше всего людей умерли от ВИЧ в Кемеровской области. в В областном управлении Федеральной службы по госстатистике сообщили, что всего в 2018 году там скончались 38,2 тыс. человек, из них 1,7 тыс. жителей умерли от вируса иммунодефицита.

Коэффициент смертности от ВИЧ в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тыс. жителей. Показатель увеличился на 11% по сравнению с предыдущим годом. Уточняется, что он выше, чем число погибших в ДТП, от отравления алкоголем, самоубийств, убийств и утоплений вместе взятых.

На втором месте по смертности от ВИЧ оказалась Иркутская область. Там коэффициент смертности от этого вируса составил 42,4 случая на 100 тыс. жителей. Это три-четыре человека из 100 умерших.

В Свердловской области от ВИЧ скончались более 1,6 тыс. человек. Коэффициент смертности в этом регионе достиг 38,1 случая на 100 тыс. человек.

В топ-10 по смертности от ВИЧ вошли Новосибирская, Тюменская, Самарская, Челябинская и Оренбургская области, а также Пермский и Алтайский края.

Отмечается, что в 2017 году наиболее высокий коэффициент смертности от ВИЧ был в Самарской области — 39,5 случая на 100 тыс. жителей. За год показатель снизился на 18% — до 32,2.