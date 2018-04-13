В России почти 50% ВИЧ-инфицированных не получали бесплатное лечение в 2017 году

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что только 50,1% ВИЧ-инфицированных лечились за счет государства в прошлом году

Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

По данным Минздрава, в 2017 году в России выросла доля ВИЧ-инфицированных, обеспеченных бесплатным лечением. В прошлом году число таких пациентов составило 319,6 тыс. человек. Это на 10,6 п. п. больше, чем в 2016 году.

В июле 2017 года СМИ сообщали, что нехватка медикаментов для ВИЧ-инфицированных наблюдалась в Алтайском и Краснодарском краях, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской, Томской областях, Татарстане. Тогда Минздрав сообщил, что практически все закупки на федеральном уровне полностью завершены, необходимые препараты начали поставлять в регионы, писал «Коммерсантъ».

При этом в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что сейчас в регионе живут 13 тыс. 635 зарегистрированных ВИЧ-инфицированных граждан, и все заболевшие, нуждающиеся в специфическом лечении, обеспечены антиретровирусными препаратами в полном объеме.

«Известия» со ссылкой на данные Росстата пишут, что в 2017 году заболеваемость ВИЧ в России достигла максимума в десятилетии. По итогам прошлого года, в РФ зарегистрировано 88,6 тыс. новых зараженных. В 2010 году показатель составил 57,2 тыс. человек. Практически все эти годы наблюдался рост заболеваемости.

В министерстве здравоохранения Кубани утверждают, что в крае заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2017 году сохранилась на относительно невысоком уровне. По данным на 31 декабря 2017 года, заболеваемость ВИЧ-инфекцией составляет 47,4 случаев на 100 тыс населения. В целом по РФ этот показатель 71,1.

«По итогам года, ни в одном муниципалитете края заболеваемость ВИЧ-инфекцией не превысила среднероссийские показатели», — говорится в сообщении ведомства.

По данным краевого минздрава, по числу ВИЧ-инфицированных Кубань находится на 23-м месте по России.