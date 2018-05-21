В России число преступлений по статье о заражении ВИЧ выросло на 75% за пять лет

В России количество зарегистрированных правонарушений, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией, за пять лет выросло больше чем на 75%

В 2017 году зафиксировали 179 преступлений, предусмотренных ст. 122 УК РФ (Заражение ВИЧ-инфекцией), в 2012 году таких нарушений было 101, передает RT со ссылкой на Министерство внутренних дел России. В прошлом году МВД предварительно расследовало 144 преступления о заражении ВИЧ, в 2012 году было 102 дела.

Ведущий научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Олег Юрин пояснил, что росту количества преступлений, связанных с заражением ВИЧ, могло послужить то, что людям стало легче признаваться в половых контактах с зараженными.

«Для того чтобы доказать, что ты заразился ВИЧ или тебя могли заразить, нужно сказать, что у тебя был половой контакт с больным. Раньше люди считали, что от того, что кого-то посадят, они особо ничего не приобретут, а больше потеряют, поскольку другим станет известно об этом контакте. Предполагаю, что люди стали меньше бояться», — резюмировал специалист.

Число зафиксированных преступлений увеличилось из-за того, что больных ВИЧ-инфекцией стало в целом больше, добавил Юрин, отметив, что в год случается от трех до пяти случаев заражения ВИЧ при проведении медицинских процедур.

Кроме того, ранее вирусом иммунодефицита заражались люди из группы риска, например, страдающие наркоманией, а теперь ВИЧ активнее распространяется среди людей, ведущих нормальный образ жизни и неожиданное заражение побуждает их обращаться в полицию.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец в апреле заявила, что в России живет 943,9 тыс. человек с диагнозом ВИЧ, из них около 346 тыс. регулярно получают антиретровирусную терапию.

С 1987 года в России умерло от ВИЧ 276 тыс. 660 человек. По данным ООН, с начала эпидемии вируса иммунодефицита заразились более 78 млн человек во всем мире, почти половина из них умерли.

Как сообщали Юга.ру, по информации Минздрава РФ, в 2017 году только 50,1% ВИЧ-инфицированных лечились за счет государства.