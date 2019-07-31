Минздрав опубликовал статистику смертности от ВИЧ, которая превысила смертность от онкологии. Позже доклад удалили
Согласно новым данным Минздрава РФ, ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности россиян в молодом трудоспособном возрасте
Доклад, согласно которому в 2018 году от ВИЧ в России умирали чаще, чем от онкологии, 31 июля был опубликован на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Данные из него опубликовали РИА «Новости», «Коммерсантъ», ТАСС, «Известия» и другие СМИ. К вечеру доклад «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году» оказался недоступен.
Согласно информации в документе, всего от ВИЧ-инфекции в прошлом году умерли 20,5 тыс. человек. Более 76% из них — люди в возрасте от 25 до 44 лет.
«ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18-44 года) выходит на одно из первых мест в структуре смертности населения (2018 год). От ВИЧ-инфекции в данном возрасте (без случаев смерти от внешних причин) умирает больше (15,8%), чем от злокачественных новообразований (13,1%), заболеваний органов дыхания (5,4%), пищеварения (14,9%) и нервной системы (3,6%), ишемической болезни сердца (8,4%), цереброваскулярных болезней (5,1%), туберкулеза (3,3%)», — говорилось в докладе.
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В 2018 году ВИЧ-инфекцию выявили почти у 86 тыс. человек. В целом по стране зарегистрировано 896 тыс. лиц с ВИЧ. Из них большинство (712,5 тыс.) находятся под диспансерным наблюдением.
Наибольший уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в 2018 году зафиксирован в Уральском (108,2), Сибирском (124,9) и Приволжском (68,2) федеральных округах; из субъектов РФ — в Иркутской (200,9), Кемеровской (165,6), Новосибирской (135,1), Свердловской (132,0) областях, и Пермском крае (152,5).
Также в документе отмечалось, что «имеет место завышение показателя "Смертность от ВИЧ-инфекции", так как практически все умершие при наличии сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции регистрируются как умершие от ВИЧ-инфекции».
В пресс-службе Минздрава в ответ на просьбу «Дождя» прокомментировать удаление доклада предложили обратиться в НИИ, там на момент публикации на просьбу о комментарии не ответили.
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