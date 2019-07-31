Доклад, согласно которому в 2018 году от ВИЧ в России умирали чаще, чем от онкологии, 31 июля был опубликован на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Данные из него опубликовали РИА «Новости», «Коммерсантъ», ТАСС, «Известия» и другие СМИ. К вечеру доклад «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году» оказался недоступен.

Согласно информации в документе, всего от ВИЧ-инфекции в прошлом году умерли 20,5 тыс. человек. Более 76% из них — люди в возрасте от 25 до 44 лет.

«ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18-44 года) выходит на одно из первых мест в структуре смертности населения (2018 год). От ВИЧ-инфекции в данном возрасте (без случаев смерти от внешних причин) умирает больше (15,8%), чем от злокачественных новообразований (13,1%), заболеваний органов дыхания (5,4%), пищеварения (14,9%) и нервной системы (3,6%), ишемической болезни сердца (8,4%), цереброваскулярных болезней (5,1%), туберкулеза (3,3%)», — говорилось в докладе.