Минздрав разработал проект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ внес в правительство законопроект, запрещающий распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ
Документ устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека на здоровье, которая в частности содержит призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения.
«ВИЧ-отрицание становится все более серьезной проблемой в вопросе профилактики ВИЧ-инфекции. Оно нередко приводит к жизнеугрожающему состоянию, в том числе детей, чьи родители отказываются от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции», — отметили в Минздраве.
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По данным проведенного ведомством мониторинга, случаи отказа от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ-инфекции и случаи отказа от обследования детей ВИЧ положительных родителей регистрируются в большинстве регионов.
Минздрав рассчитывает, что такой закон позволит не только оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ, но и поспособствует распространению доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус.
Количество новых случаев заражения ВИЧ с января по октябрь 2019 года, по данным ведомства, снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает RT.
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