Минздрав разработал проект о ВИЧ-диссидентстве

Документ устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека на здоровье, которая в частности содержит призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения.

«ВИЧ-отрицание становится все более серьезной проблемой в вопросе профилактики ВИЧ-инфекции. Оно нередко приводит к жизнеугрожающему состоянию, в том числе детей, чьи родители отказываются от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции», — отметили в Минздраве.