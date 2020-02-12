Двух вице-губернаторов хотят привлечь к финансовой ответственности по долгам ФК «Кубань»

ФК «Кубань» хочет взыскать более 2,3 млрд рублей с 20 ответчиков, в том числе с вице-губернаторов Андрея Коробки и Василия Швеца

Соответствующее заявление в Арбитражный суд Краснодарского края 11 февраля подал конкурсный управляющий «Кубани» Евгений Слушкин, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В числе лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности по долгам клуба, с которых, по мнению Слушкина, должны быть солидарно взысканы 2,3 млрд рублей, — вице-губернаторы Кубани Андрей Коробка, курирующий клуб, и Василий Швец, а также экс-гендиректор клуба Геннадий Крапивка и бывший владелец «Кубани» Олег Мкртчан, которого в августе приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве.

Также в качестве ответчиков заявлены Фонд государственного имущества Краснодарского края, ЗАО «ИСК-Инвест», входившее в число владельцев клуба, краевое министерство физической культуры и спорта, УК «Футбольный клуб Кубань» и еще 11 физических лиц.

Как писали Юга.ру, ФК «Кубань» после сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего.

В июне 2018-го был создан преемник «Кубани» — футбольный клуб «Урожай». В конце 2019 года кредиторы разрешили «Урожаю» переименоваться в «Кубань».