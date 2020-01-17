Тренировочную базу ФК «Кубань» выставили на торги. Сейчас там тренируется «Урожай»
Конкурсный управляющий обанкротившегося НАО «Футбольный клуб "Кубань"» Евгений Слушкин выставил на аукцион бывшую тренировочную базу клуба за 450 млн рублей
Об этом стало известно после публикации начальной цены лота в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
На продажу одним лотом выставлены 11 единиц — пять тренировочных полей, технические и бытовые здания, земельные участки. Все они находятся по адресу улица имени Талалихина, 69 (район Дзержинского). Общая площадь земельных участков спортивного назначения — 85,3 тыс. кв. метров.
Начальная стоимость лота — 450 млн рублей. Если он не будет реализован с первого раза, на повторных торгах начальная стоимость снизится до 405 млн рублей.
Сейчас база находится в аренде у ФК «Урожай». Точных сроков окончания арендного соглашения с конкурсным управляющим НАО «ФК "Кубань"» в клубе назвать не смогли, пишет «РБК Краснодар».
Эту базу «Кубань» купила в 2015 году у одного из своих кредиторов — ПАО «Крайинвестбанк». По договору купли-продажи клуб не расплатился, и его задолженность по данным на апрель 2018 года составила 450 млн рублей. Поэтому банк подал иск о возвращении ему активов. Однако в мае Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск банка о возвращении базы, так как требования «Крайинвестбанка» в размере 569 млн рублей ранее были включены в третью очередь кредиторов, а иск о возвращении базы был подан уже после введения процедуры банкротства. Таким образом, возврат базы нарушал бы порядок удовлетворения требований кредиторов «Кубани».
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Напомним, футбольный клуб «Кубань» после сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего.
В июне 2018-го был создан преемник «Кубани» — футбольный клуб «Урожай». В конце 2019 года кредиторы разрешили «Урожаю» переименоваться в «Кубань».
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