Тренировочную базу ФК «Кубань» выставили на торги. Сейчас там тренируется «Урожай»

Об этом стало известно после публикации начальной цены лота в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На продажу одним лотом выставлены 11 единиц — пять тренировочных полей, технические и бытовые здания, земельные участки. Все они находятся по адресу улица имени Талалихина, 69 (район Дзержинского). Общая площадь земельных участков спортивного назначения — 85,3 тыс. кв. метров.

Начальная стоимость лота — 450 млн рублей. Если он не будет реализован с первого раза, на повторных торгах начальная стоимость снизится до 405 млн рублей.

Сейчас база находится в аренде у ФК «Урожай». Точных сроков окончания арендного соглашения с конкурсным управляющим НАО «ФК "Кубань"» в клубе назвать не смогли, пишет «РБК Краснодар».

Эту базу «Кубань» купила в 2015 году у одного из своих кредиторов — ПАО «Крайинвестбанк». По договору купли-продажи клуб не расплатился, и его задолженность по данным на апрель 2018 года составила 450 млн рублей. Поэтому банк подал иск о возвращении ему активов. Однако в мае Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск банка о возвращении базы, так как требования «Крайинвестбанка» в размере 569 млн рублей ранее были включены в третью очередь кредиторов, а иск о возвращении базы был подан уже после введения процедуры банкротства. Таким образом, возврат базы нарушал бы порядок удовлетворения требований кредиторов «Кубани».