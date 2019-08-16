Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам колонии и взыскали с него 198 млрд рублей
Бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана в августе суд признал виновным в хищении 1 млрд рублей
В чем обвиняли Олега Мкртчана? По версии следствия, с 2009 по 2013 год, занимая руководящую должность во второй по величине металлургической корпорации Украины — «Индустриальном союзе Донбасса», он организовал получение у Внешэкономбанка (ВЭБ) кредита через офшоры. Таким образом он похитил более 1 млрд рублей. Мкртчана арестовали в Москве в феврале 2018 года. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Он свою вину не признал.
Какой приговор вынес суд? Мосгорсуд 16 августа признал Мкртчана виновным и приговорил к его девяти годам колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» («дочка» ВЭБа) и взыскал с Мкртчана 198 млрд 498 млн 229 тыс. 874 рубля. По данным «Интерфакса», предприниматель похитил кредиты ВЭБа на 2,5 млрд долларов.
Уголовное дело Мкртчана из 85 томов слушалось в закрытом режиме под грифом «совершенно секретно».
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