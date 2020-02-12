Суд отпустил бывшую жену Цеповяза под домашний арест. После этого потерпевшие по ее делу пожаловались на угрозы

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Ростовский областной суд в феврале отпустил под домашний арест бывшую жену одного из лидеров кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю

Сама Стришняя, которая обвиняется в вымогательстве 70 млн рублей у местного бизнесмена Александра Исюка, на заседание суда не явилась, сообщил телеканал «360».

«Мы считаем, что данное постановление не соответствует нормам УПК, не согласны с этим решением, будем его обжаловать в кассационном суде. Мы считаем, что судом было принято необоснованное решение в части тех доводов, на которые мы сослались», — рассказал адвокат потерпевшего Генрих Хачатуров.

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Напомним, в январе один из участников банды Цапка, осужденный на пожизненное заключение, Вова Беспредел, рассказал о других преступлениях сообщников. Он рассказал, что Стришняя и ее брат были главарями банды: они генерировали идеи, работали с банками и обладали нужными связями. Сергей Цапок отвечал за силовое воздействие, а Федор Стрельцов по прозвищу Федя Обнал занимался обналичиванием денег и их легализацией.

«Для нас было нонсенсом, когда прокурор в судебном заседании заявляет ходатайство о возвращении ему [Вове Беспределу] уголовного дела и изменении ей [Наталье Стришней] меры пресечения. Один из миллионов случаев», — заметил Хачатуров.

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Сразу после заседания Александр Исюк с женой начали получать угрозы, сообщил «360». Одно из сообщений они записали на аудио: «Если ты и твоя жена не откажетесь от показаний на Наталью, Федю и Славу, мы найдем твою дочь, но будет уже поздно. Тебе, ****, голову надо разбить, чтобы ты понимал?». Несмотря на это, уголовное дело об угрозах и давлении не завели из-за отсутствия состава преступления.

Как писали Юга.ру, полицейские задержали Стришнюю 29 июня 2019 года. Железнодорожный районный суд Ростова предъявил ей обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Стришнюю и ее брата Ивана обвиняют в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Стришней, являющейся директором предприятия «Слава Кубани», в качестве обеспечительной меры наложили арест.

Бывший муж Стришней Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его посадили на 20 лет в колонию строгого режима.

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В 2015 году Наталья убедила мужа подписать брачный контракт, чтобы обезопасить семейный бизнес от исков потерпевших от банды Цапков. В 2017 году брак расторгли. Все совместно нажитое имущество перешло Стришней. В него входит агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. Специалисты оценивали имущество в 3 млрд рублей. Цеповяз пытался отсудить половину имущества, но суд отказал ему.

В январе Цеповяза этапировали в Ростовскую область для расследования новых уголовных дел.

Вымогательство Кущёвский район Полиция Суд Убийство ФСИН

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