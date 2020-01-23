Участник банды Цапка Вова Беспредел рассказал о других преступлениях сообщников
Осужденный за массовое убийство в станице Кущевской Владимир Алексеев по прозвищу Беспредел рассказал о других преступлениях участников банды
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Осужденного на пожизненное заключение Вову Беспредела сейчас привлекли в качестве обвиняемого по п. «б» ч. З ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). По делу также проходят участники банды Цапка Федор Стрельцов, Наталья Стришняя (ранее Цеповяз), ее брат Иван и неустановленные лица.
Находясь под следствием, Владимир Алексеев дал признательные показания против своих сообщников. Он рассказал, что Стришняя и ее брат были главарями банды: они генерировали идеи, работали с банками и обладали нужными связями. Сергей Цапок отвечал за силовое воздействие, а Федор Стрельцов по прозвищу Федя Обнал занимался обналичиванием денег и их легализацией. Также он был смотрящим за всеми предприятиями банды, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Также Вова Беспредел рассказал, что Наталья и Иван в 2010 году разработали схему по завладению имуществом местного бизнесмена Александра Исюка. Он взял на свое предприятие кредит на 70 млн рублей и под угрозой убийства вынужден был передать все деньги участникам банды. По словам Алексеева, в станице Кущевской действовало негласное правило: каждый предприниматель, который получил кредит в банке, должен заплатить банде 10% от суммы. Для этого в офисе ООО ОПХ «Слава Кубани» устраивали специальные совещания для бизнесменов, куда нельзя было не приехать.
Вова Беспредел добавил, что участники банды забрали у предпринимателей Валерия Дорошенко и Сергея Холмового ООО «Кубань-Контракт» и ООО «Кубань-99». Под угрозой убийства бизнесменов заставили внести доли своих фирм в уставной капитал ООО «Агро-Полтавченское», которое контролировали преступники. В 2010 году у мужчин забрали доли с помощью подделки документов. Когда те возмутились, Сергей Цапок сказал им закрыть рты, пока они не оказались в земле.
Другое преступление произошло в 2008 году против предпринимателя Николая Гордика. За отказ передать банде половину активов своего бизнеса против него возбудили уголовное дело с помощью бывшего начальника межрайонного УБОП Александра Ходыча. Мужчину поместили в СИЗО, где он под давлением подписал бумаги. Все предприятия и два участка земли перешли к контролируемому ООО СК «Север Кубани».
Вова Беспредел уточнил, что Цапок планировал в дальнейшем убить всех обманутых предпринимателей, однако не смог этого сделать из-за ареста.
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Напомним, 5 ноября 2010 года в станице Кущевской в доме местного фермера Аметова нашли тела 12 человек, в том числе четырех детей. По подозрению в организации убийства 15 ноября в Ростовской области задержали главу криминальной группировки Сергея Цапка. В 2013 году Краснодарский краевой суд вынес приговор участникам банды за убийство 19 человек. В 2014 году Сергей Цапок скончался в СИЗО.
Напомним, Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел входил в организационную преступную группу Цапка. Он участвовал в массовом убийстве в станице Кущевской. Во время расследования этого дела выяснилось, что Алексеев убил 18 человек. Суд приговорил его к пожизненному сроку. На суде также было заявлено об эпизодах изнасилований.
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