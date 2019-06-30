Бывшую жену Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Ее адвокат Эдуард Чургулия рассказал, что со Стришней провели следственные действия. Ее подозревают в вымогательстве. В Ростове-на-Дону 30 июня должны избрать ей меру пресечения. По мнению адвоката, подозрения необоснованные, сообщает ТАСС.

Чургулия пояснил, что задержание связано с бизнесом Стришней — агрофирмой «Слава Кубани», которая принадлежит ей по условиям брачного договора.

«Объявился некий потерпевший по фамилии Исюк, у которого в 2010 году якобы вымогали денежные средства. В его заявлениях упоминаются все фамилии [членов банды]: Цапок, его подельники, Стрельцов и Наталья. Получается, что ее задержали за деяния людей, которые осуждены», — сказал юрист.

Он добавил, что, по данным следствия, вымогательство происходило в офисе агрофирмы, но в тот период Стришняя там не работала.