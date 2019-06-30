Бывшую жену Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полицейские 29 июня задержали бывшую жену осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю
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Ее адвокат Эдуард Чургулия рассказал, что со Стришней провели следственные действия. Ее подозревают в вымогательстве. В Ростове-на-Дону 30 июня должны избрать ей меру пресечения. По мнению адвоката, подозрения необоснованные, сообщает ТАСС.
Чургулия пояснил, что задержание связано с бизнесом Стришней — агрофирмой «Слава Кубани», которая принадлежит ей по условиям брачного договора.
«Объявился некий потерпевший по фамилии Исюк, у которого в 2010 году якобы вымогали денежные средства. В его заявлениях упоминаются все фамилии [членов банды]: Цапок, его подельники, Стрельцов и Наталья. Получается, что ее задержали за деяния людей, которые осуждены», — сказал юрист.
Он добавил, что, по данным следствия, вымогательство происходило в офисе агрофирмы, но в тот период Стришняя там не работала.
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Как сообщали Юга.ру, Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. После развода он пытался отсудить у жены часть имущества. По оценкам экспертов, стоимость спорных активов — около 3 млрд рублей. Кущевский районный суд в феврале 2019 года отказал Цеповязу во взыскании 7 млн рублей за аренду двух земельных участков с его экс-супруги.
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