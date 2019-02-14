Бывшая жена Цеповяза рассказала, что экс-супруг угрожает ей
Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя пожаловалась на угрозы со стороны экс-супруга
Читайте также:
Стришняя рассказала телеканалу «360», что угрозы от Цеповяза поступали к ней через посредника. Женщине звонили на телефон и несколько раз угрожали расправой и увечьями. Бывшая жена преступника обратилась в полицию.
Она отметила, что расследование еще не началось, поэтому она не готова обсуждать этот вопрос.
Как сообщали Юга.ру, Вячеслав Цеповяз — фигурант дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года он получил 20 лет колонии строгого режима. Имущество осужденного по брачному контракту перешло к его супруге, — это агрофирма «Слава Кубани», ресторанный бизнес и земельные участки.
После развода Цеповяз пытался отсудить у бывшей жены часть имущества, а в январе 2019 года она отсудила у него 4,3 млн рублей.
Читайте также:
В ноябре 2018 года в интернете появились фотографии, на которых Цеповяз ест в тюрьме икру и крабов. В связи с этим следственный комитет провел проверку, по результатам которой на сотрудников колонии завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.
4 декабря Генпрокуратура возбудила дело на руководство амурской исправительной колонии № 3, где Цеповяз отбывает срок.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.