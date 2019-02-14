Бывшая жена Цеповяза рассказала, что экс-супруг угрожает ей

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя пожаловалась на угрозы со стороны экс-супруга

Стришняя рассказала телеканалу «360», что угрозы от Цеповяза поступали к ней через посредника. Женщине звонили на телефон и несколько раз угрожали расправой и увечьями. Бывшая жена преступника обратилась в полицию.

Она отметила, что расследование еще не началось, поэтому она не готова обсуждать этот вопрос.