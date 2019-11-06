Бывшая жена Цеповяза впала в кому. У нее дома нашли записку

Бывшая супруга одного из лидеров кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, обвиняемая в вымогательстве 70 млн рублей, впала в кому

6 ноября должно было состояться судебное заседание по делу о вымогательстве. Но адвокат Стришней Мурад Мусаев сообщил, что его перенесли на 14 ноября из-за того, что подсудимая находится в коме.

По словам Мусаева, ее обнаружили в состоянии комы днем 5 ноября в ее доме (женщина находится под домашним арестом).

«Диагноз — кома неизвестной этиологии. Пока точно мы не знаем, о чем идет речь, есть всякие подозрения», — цитирует адвоката ТАСС.

Мусаев добавил, что уже несколько лет Стришняя наблюдается у онколога. Сейчас она находится в Кущевской районной больнице.