Бывшая жена Цеповяза впала в кому. У нее дома нашли записку

Краснодарский край

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Бывшая супруга одного из лидеров кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, обвиняемая в вымогательстве 70 млн рублей, впала в кому

6 ноября должно было состояться судебное заседание по делу о вымогательстве. Но адвокат Стришней Мурад Мусаев сообщил, что его перенесли на 14 ноября из-за того, что подсудимая находится в коме.

По словам Мусаева, ее обнаружили в состоянии комы днем 5 ноября в ее доме (женщина находится под домашним арестом).

«Диагноз — кома неизвестной этиологии. Пока точно мы не знаем, о чем идет речь, есть всякие подозрения», — цитирует адвоката ТАСС.

Мусаев добавил, что уже несколько лет Стришняя наблюдается у онколога. Сейчас она находится в Кущевской районной больнице.

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РИА «Новости» пишет, дети Стришней нашли у нее дома записку. В ней говорится: «За четыре месяца давления не могу больше жить… Постоянное давление. Ни я, ни брат ни в чем не виноваты». В записке указаны три фамилии директоров одного из крупных концернов. О том, как эти люди оказывают давление, ничего не говорится.

«Пока у нас нет даже причин ее нынешнего состояния. Факт в том, что эта записка обнаружена. Мы не знаем, когда именно она ее написала, но она написана точно ее рукой», — подтвердил адвокат Мусаев.

Источник «Комсомольской правды» рассказал, что Стришняя приняла слишком большую дозу сильнодействующих лекарств.

Как писали Юга.ру, полицейские задержали Стришнюю 29 июня. Железнодорожный районный суд Ростова предъявил ей обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Наталью и ее брата Ивана обвиняют в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия «Слава Кубани», в качестве обеспечительной меры наложен арест.

Муж Стришней — Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его посадили на 20 лет в колонию строгого режима. 

В 2015 году Наталья убедила мужа подписать брачный контракт, чтобы обезопасить семейный бизнес от исков потерпевших от банды Цапков. В 2017 году брак расторгли. Все совместно нажитое имущество перешло Стришней. В него входит агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. Специалисты оценивали имущество в 3 млрд рублей. Цеповяз пытался отсудить половину имущества, но суд отказал ему.

Вымогательство Кущёвский район Суд

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