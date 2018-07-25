Член банды Цапков не смог отсудить у жены агрофирму и ресторанный бизнес

Осужденному почти на 20 лет Вячеславу Цеповязу Кущевский районный суд отказал в признании права на половину совместно нажитого имущества с Натальей Цеповяз

По словам адвоката Эльбруса Муртазова, в 2015 году Наталья убедила мужа подписать брачный контракт, чтобы обезопасить семейный бизнес от исков потерпевших от банды Цапков. В 2017 году брак расторгли. Все совместно нажитое имущество перешло Наталье Цеповяз. В него входит агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. Специалисты оценили имущество в 3 млрд рублей.

Решение суда обжалуют, так как Вячеслав Цеповяз не присутствовал в суде из-за болезни, сообщил ТАСС Муртазов.

Как писали Юга.ру, Вячеслава Цеповяза, фигуранта дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской, взяли под стражу в июле 2011 года. В ноябре 2013 года его приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.