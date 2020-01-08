Пасеки, автосервисы и необоснованные УДО. СК завершил расследование в колонии, где Цеповяз ел крабов и шашлык

Следственный комитет РФ завершил расследование дела бывших руководителей колонии в Амурской области, которое началось после попадания в сеть фотографий, где заключенный Вячеслав Цеповяз ест деликатесы

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в сети появились фотографии, на которых осужденный на 20 лет член банды Цапков Цеповяз готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в исправительной колонии строгого режима № 3. Его бывшая жена рассказала, что тратила на содержание супруга до 3 млн рублей в год.

В УФСИН по Амурской области и Следственном комитете начали проверку. Позже на сотрудников исправительного учреждения завели дело — сначала о создании привилегированных условий отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а затем о превышении должностных полномочий.

По делу о превышении полномочий проходили экс-начальник исправительного учреждения Сергей Картавцев и его заместитель Владимир Васильев. Обоим предъявили обвинение, сообщили 8 января в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, с 2011 по 2015 год Картавцев и Васильев незаконно организовали на территории колонии производственные объекты (пасеки, птичники, автосервисы, сувенирные цеха). Они заключили договоры со знакомыми и родственниками осужденных для трудоустройства последних.

«Таким образом обвиняемые создали части осужденных, в том числе члену банды, совершившей массовое убийство людей в станице Кущевской — Вячеславу Цеповязу, незаконные условия для привлечения к труду. Под предлогом участия в общественной жизни колонии их необоснованно перевели на облегченные условия отбывания наказания, и впоследствии к ряду из них применили условно-досрочное освобождение», — отметили в СК РФ.